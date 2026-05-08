 María Elena Saldaña 'La Güereja' revela enfermedad incurable
Farándula

María Elena Saldaña, "La Güereja", rompe el silencio sobre la enfermedad incurable que afecta su movilidad

La querida "Güereja" preocupa a sus seguidores tras revelar que vive con una enfermedad incurable: ¿Cuál es su estado de salud?

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La Güereja
La Güereja / FOTO:

La actriz y comediante mexicana María Elena Saldaña, conocida por generaciones enteras como "La Güereja", reveló públicamente que padece una enfermedad incurable que afecta seriamente sus articulaciones y movilidad.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores luego de que la artista confesara que vive con hiperlaxitud ligamentaria, una condición que provoca que sus hombros sufran luxaciones constantes y que incluso estaría relacionada con las recientes caídas que ha protagonizado en eventos y grabaciones.

La actriz explicó que este padecimiento la ha acompañado prácticamente toda su vida y que, aunque ha aprendido a sobrellevarlo, el problema sigue afectando su día a día.

¿Qué enfermedad tiene María Elena Saldaña?

La propia actriz detalló que padece hiperlaxitud ligamentaria, una condición médica en la que los ligamentos poseen una elasticidad mayor a la normal.

Esto provoca que las articulaciones tengan menor estabilidad y facilita luxaciones, esguinces y desplazamientos óseos.

En el caso de Saldaña, los hombros son una de las zonas más afectadas.

"Se me zafan los hombros", confesó la actriz al hablar sobre las complicaciones que enfrenta desde hace décadas.

Según explicó, experimentó el primer episodio cuando apenas tenía 13 años, iniciando así una larga batalla con este problema de salud.

Las caídas que preocuparon a sus seguidores

En los últimos meses, María Elena Saldaña protagonizó varias caídas públicas que despertaron preocupación en redes sociales.

Aunque inicialmente intentó restarle importancia a los incidentes, finalmente decidió hablar sobre el verdadero origen de estas situaciones.

La actriz reveló que, debido a la condición que padece, su cuerpo pierde estabilidad con facilidad y esto aumenta el riesgo de accidentes.

Los videos y fotografías de algunas de sus caídas rápidamente se viralizaron entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si su estado de salud era delicado.

Aprendió a acomodarse el hombro sola

Uno de los detalles que más sorprendió a sus fanáticos fue saber que, con el paso de los años, la actriz aprendió a identificar cuándo una luxación está por ocurrir.

Incluso confesó que ella misma suele acomodarse el hombro cuando siente que algo no está bien, evitando así procedimientos médicos más invasivos.

A pesar de ello, reconoció que el desgaste físico y el paso del tiempo han hecho más complicado lidiar con el problema.

¿La enfermedad tiene cura?

La hiperlaxitud ligamentaria no tiene una cura definitiva, algo que la propia actriz confirmó durante sus declaraciones.

Aunque existen tratamientos y cirugías para ayudar a estabilizar algunas articulaciones, María Elena Saldaña aseguró que no desea someterse a una operación.

La actriz considera que el procedimiento no garantiza una solución permanente, ya que el problema radica en la elasticidad de los ligamentos.

En cambio, ha preferido enfocarse en fortalecer su cuerpo mediante ejercicios y cuidados físicos constantes.

¿Quién es María Elena Saldaña?

María Elena Saldaña es una de las comediantes más queridas y reconocidas de la televisión mexicana.

Saltó a la fama gracias a su personaje de "La Güereja", una niña traviesa y divertida que conquistó al público por su peculiar forma de hablar y su humor blanco.

Su personaje se convirtió en un fenómeno televisivo durante los años noventa y logró posicionarla como una figura emblemática de la comedia mexicana.

Además de la televisión, también participó en cine, teatro y distintos programas de entretenimiento a lo largo de su carrera.

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