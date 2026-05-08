IA Genera $43,000 en OnlyFans en 30 Días: Caso de Éxito

Un joven estudiante estadounidense de 21 años logró obtener 43 mil dólares en solo un mes al crear una modelo virtual con inteligencia artificial, llamada Maya, para la plataforma OnlyFans.
Desde su dormitorio en Austin, desarrolló este personaje ficticio y atrajo 1.247 suscriptores de pago, quienes generaron un ingreso promedio de 34 dólares cada uno, según la información difundida en X por el usuario raytargt.
El margen de ganancias fue elevado: tras descontar 400 dólares mensuales invertidos en hardware y computación, el beneficio neto superó los 32 mil dólares en solo 30 días.
Ningún suscriptor de OnlyFans sospechó que la interacción no provenía de una persona real, incluido un ingeniero en Berlín quien, convencido de la autenticidad de Maya, transfirió 1.847 dólares en solo tres semanas.
El estudiante construyó para Maya una identidad completa: supuestamente es una joven de 22 años, desertora de psicología de la Universidad de Florida Central, residente en Tampa y con una pequeña cicatriz en la muñeca izquierda.
Estructura digital apoyada en inteligencia artificial
Toda la identidad de Maya para OnlyFans está condensada en cuatro archivos markdown que no pesan más de 12 KB, alojados en una MacBook adquirida de segunda mano por 400 dólares.
La operación digital se basó en herramientas de inteligencia artificial: Claude Code, un asistente conversacional, redactó los mensajes personalizados; Flux generó imágenes que simulan situaciones cotidianas con detalles realistas; y ElevenLabs creó la voz de Maya clonando un audio conseguido en Fiverr.
El estudiante concluyó el desarrollo de Maya tras cuatro semanas. La primera semana escribió la biografía y reglas de interacción; la segunda eligió los descriptores visuales y entrenó el modelo de imágenes por 80 dólares; la tercera produjo la voz a partir de 90 segundos de audio limpio, evitando similitudes con locuciones de podcast; en la última fase, integró la memoria dinámica y realizó las pruebas finales de interacción.