 Amanda Bynes: Impactante Cambio de Look y Nueva Apariencia
Farándula

Amanda Bynes sorprende con radical cambio de look y nueva apariencia

Amanda Bynes volvió a aparecer públicamente y dejó a todos sorprendidos. La exestrella de Nickelodeon luce con un radical cambio de imagen que ya está dando de qué hablar en redes sociales.

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Amanda Bynes luce irreconocible,
Amanda Bynes luce irreconocible / FOTO:

Amanda Bynes volvió a captar la atención de los medios y redes sociales tras protagonizar una rara aparición pública junto a su novio, Zachary Khan, en las calles de Los Ángeles.

La exestrella infantil de Nickelodeon sorprendió por su radical transformación física y estética, especialmente por el llamativo cambio en sus cejas, ahora teñidas de un intenso color azul brillante, además de su nuevo cabello rubio platinado y una notable pérdida de peso.

Las imágenes rápidamente se volvieron virales debido al impactante cambio de apariencia de la actriz, quien desde hace varios años se mantiene alejada de Hollywood y de los reflectores.

El detalle que más llamó la atención: sus cejas

Aunque Amanda Bynes ya había experimentado diferentes cambios de imagen en años recientes, esta vez hubo un detalle que llamó especialmente la atención: sus cejas.

La actriz apareció con cejas teñidas de azul brillante, una elección poco común que transformó por completo la expresión de su rostro.

Expertos en imagen y usuarios en redes sociales comentaron que las cejas son consideradas "el marco del rostro", por lo que cualquier modificación puede cambiar significativamente la apariencia de una persona.

En el caso de Amanda, el nuevo diseño combinado con su cabello rubio claro hizo que muchos seguidores aseguraran que luce "irreconocible".

Amanda Bynes también luce más delgada

Otro de los aspectos que generó comentarios fue su evidente pérdida de peso.

La actriz ya había confesado meses atrás que utilizó Ozempic, un medicamento basado en GLP-1 utilizado originalmente para tratar diabetes, pero que también se popularizó por ayudar a perder peso.

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Amanda Bynes - Redes sociales

A través de redes sociales, Amanda reveló que anteriormente llegó a pesar aproximadamente 82 kilos y que logró bajar alrededor de 13 kilos, alcanzando los 69 kilos.

"Sé que todavía parezco grande, pero esta foto es realmente inspiradora para mí", escribió en una publicación anterior en Instagram.

La actriz también había confesado que aumentó considerablemente de peso durante una etapa de depresión.

Una rara aparición pública con su novio

La reciente salida de Amanda Bynes ocurrió junto a su novio Zachary Khan, con quien fue captada caminando de la mano tras almorzar en Los Ángeles.

La pareja lució relajada y tranquila mientras conversaban durante el paseo, algo poco habitual debido a que Amanda mantiene actualmente un perfil bastante reservado.

Durante la salida, la actriz utilizó una camiseta estampada de colores y jeans, mientras Khan vistió completamente de negro.

¿Quién es Amanda Bynes?

Amanda Bynes fue una de las actrices juveniles más populares de finales de los años 90 y principios de los 2000. Saltó a la fama gracias a programas de Nickelodeon como All That y The Amanda Show, convirtiéndose rápidamente en una de las figuras más queridas de la televisión juvenil.

Posteriormente protagonizó exitosas películas como What a Girl Wants, She’s the Man, Hairspray y Easy A.

Gracias a su carisma y talento para la comedia, Amanda se convirtió en una de las jóvenes estrellas más importantes de Hollywood durante aquella época.

En 2010, Amanda Bynes sorprendió al anunciar su retiro de la actuación. Con el paso de los años, comenzó a enfrentar distintos problemas personales y de salud mental que fueron ampliamente comentados en medios internacionales.

En 2013 fue puesta bajo tutela legal, una medida similar a la que enfrentó Britney Spears, situación que se mantuvo hasta marzo de 2022.

Durante ese periodo, la actriz permaneció alejada de la industria mientras trabajaba en su recuperación y estabilidad personal.

Desde el final de la tutela, Amanda ha experimentado múltiples cambios físicos y estéticos. En 2023 reveló que se sometió a una blefaroplastia, una cirugía estética en los párpados, con el objetivo de sentirse mejor consigo misma.

Posteriormente también confirmó haberse realizado rellenos labiales. Ahora, el nuevo color de sus cejas y cabello vuelve a colocarla en el centro de la conversación en redes sociales.

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