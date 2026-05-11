Nodal revela la habitación de su hija en Houston: todos los detalles

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al mostrar por primera vez la habitación de su hija Inti, un espacio cuidadosamente diseñado para recibir a la pequeña que comparte con la cantante argentina Cazzu.
La revelación llega en medio del hermetismo que ambos artistas han mantenido respecto a los detalles de su vida familiar, lo que hizo que las imágenes de la habitación se volvieran rápidamente tendencia entre los fanáticos.
"La habitación de Inti refleja el amor y la dedicación de Nodal y Cazzu en cada detalle", comentaron personas allegadas a la pareja tras observar las imágenes difundidas por el cantante mexicano.
El cuarto tiene una decoración cálida y acogedora, con elementos que resaltan la personalidad de los padres y el cariño hacia su hija.
En las imágenes se pueden apreciar paredes decoradas con colores suaves, muebles hechos a medida y varios juguetes que invitan al juego y la creatividad.
El espacio está cuidadosamente organizado para crear un ambiente seguro y placentero para Inti, mostrando el esmero que Nodal y Cazzu han puesto en cada elección para su hija.
Un entorno pensado para el bienestar de Inti
La iluminación del cuarto es otro factor que no pasó desapercibido. Entrando luz natural durante el día, el ambiente resulta ideal tanto para el descanso como para los primeros descubrimientos de la niña.
La habitación cuenta con detalles personalizados que evocan la cultura y la identidad de la familia, incluyendo textiles artesanales y pequeños detalles decorativos seleccionados personalmente por la pareja.
De acuerdo con quienes conocen de cerca a la familia, Nodal y Cazzu invirtieron tiempo en encontrar un equilibrio entre funcionalidad y estética, eligiendo materiales seguros y ecológicos para cada rincón. La prioridad siempre fue crear un espacio donde Inti pueda crecer rodeada de amor, comodidad y alegría.
Este vistazo a la habitación de Inti representa uno de los momentos más íntimos que la pareja ha decidido compartir con el público.
Hasta ahora, Nodal y Cazzu habían mantenido en reserva la mayoría de los aspectos relativos a su hija, protegiéndola del intenso escrutinio mediático al que ambos suelen estar expuestos.