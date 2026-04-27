Ángela Aguilar 'stalkea' la historia de Cazzu: ¡Entérate!

Una reciente historia de Instagram compartida por Kunno, influencer y amigo cercano de Ángela Aguilar y Christian Nodal, ha encendido las redes sociales debido a un aparente descuido que involucra a la cantante argentina Cazzu.
Usuarios notaron que en una publicación de Kunno se veía a la pareja de regional mexicano aparentemente revisando el perfil de Instagram de Cazzu, lo que desató especulaciones y comentarios en plataformas como TikTok e Instagram.
Hace unos días, Kunno documentó en sus redes un fin de semana que compartió junto a Ángela Aguilar y Christian Nodal. Durante el descanso, compartieron fotos y videos en los que se les veía coloreando imágenes con plumones.
Sin embargo, uno de estos videos llamó la atención de los internautas, quienes aseguraron que, al detenerse en un cuadro específico, era posible distinguir, en un teléfono móvil, una imagen correspondiente al perfil de Cazzu.
La fotografía mostraba a la intérprete de "Con otra" sonriendo con una joven fan, y la captura en redes señalaba quela esposa de Nodal estaba mirando las publicaciones de la argentina.
La comunidad digital aprovechó para capturar el video y compartirlo en otras plataformas antes de que desapareciera de la cuenta oficial del influencer.
Reacciones en redes
La polémica se incrementó cuando los seguidores apuntaron que, tras las primeras observaciones, Kunno eliminó rápidamente la historia donde aparecía la supuesta imagen del perfil de Cazzu.
Poco después, subió otra historia casi idéntica, pero en esta ocasión el detalle ya no estaba visible.
En el perfil de Instagram de Kunno, los comentarios sobre el tema no tardaron en aparecer. Usuarios hicieron referencias explícitas:
"Aunque lo niegue ya hay evidencia", "la obsesión con Cazzu es grande" y "ya vimos que andaban de chismosos."
La interacción de la audiencia dejó ver el interés que aún existe respecto a la relación pasada de Christian Nodal con Cazzu, así como la intensidad del escrutinio sobre la vida privada de los protagonistas.
Los videos originales ya no se encuentran en la cuenta de Kunno, pero el tema sigue generando conversaciones y teorías en redes sociales. De momento, ni Ángela Aguilar, ni Christian Nodal, ni Kunno han hecho declaraciones públicas sobre el incidente.