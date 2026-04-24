 Kunno Desmiente Rumores: Fotos de Nodal y Ángela Aguilar
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Kunno desmiente rumores de separación y publica fotos de Nodal y Ángela Aguilar juntos

El tiktoker desmiente la presunta crisis matrimonial de la polémica pareja, quienes han optado por el silencio ante la controversia mediática.

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Ángela Aguilar Christian Nodal, Instagram
Ángela Aguilar Christian Nodal / FOTO: Instagram

Kunno despeja cualquier duda sobre un distanciamiento entre Ángela Aguilar y Christian Nodal al compartir imágenes recientes donde ambos artistas lucen relajados y unidos. 

Estas fotografías, publicadas en sus historias de Instagram, muestran a los cantantes de regional mexicano disfrutando de momentos de compañerismo y alegría junto al tiktoker, en medio de rumores persistentes sobre una posible crisis en su relación.

Usuarios han criticado a Kunno por supuestamente aprovecharse de la atención mediática que rodea a Ángela Aguilar y Christian Nodal, aunque su relación con ambos artistas se mantiene sólida y amigable.

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Kunno aparece junto a Nodal y Ángela - Instagram

El creador de contenido dejó claro su apoyo al compartir instantáneas donde se observa a los tres pasándola bien, ignorando la ola de comentarios negativos.

Contrario a estos rumores, Kunno compartió en sus redes fotos inéditas que muestran una escena distendida y cariñosa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. Sus historias en Instagram incluyen mensajes como "Mis papis" y "Felices los 3", acompañando retratos donde se ve a los cantantes sonrientes y abrazados, transmitiendo complicidad y cercanía.

En otra foto, se observa cómo Kunno y Ángela abrazan a Nodal dentro de un avión privado, minimizando las críticas que el tiktoker recibe por acompañar habitualmente a la pareja en diferentes ocasiones.

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Ángela y Nodal - Instagram

Rumores de separación y crisis en el matrimonio

En días recientes, surgieron versiones que apuntaban a una fuerte discusión entre los intérpretes de "Dime cómo quieres", la cual habría desencadenado un posible distanciamiento. 

Especulaciones señalaban como motivo de esta tensión el reciente videoclip de "Un Vals", en el que la modelo protagonista guarda un gran parecido con Cazzu, expareja de Nodal, lo que agudizó los rumores.

Nodal y Ángela Aguilar: Chats filtrados revelan brutal pelea que confirmaría el fin del matrimonio

La polémica por un video musical y mensajes privados confirmarían la ruptura de los famosos cantantes en su residencia de Zacatecas.

Además, algunos medios difundieron que Ángela Aguilar habría pedido a Nodal que abandonara su rancho en Zacatecas tras una pelea, reforzando la narrativa de una supuesta inminente separación o divorcio. 

Hasta ahora, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal se han pronunciado oficialmente sobre las versiones de distanciamiento. El periodista Alex Rodríguez, cercano al entorno de la familia Aguilar, informó que la pareja decidió mantenerse alejada de los reflectores y guardar silencio ante los rumores de crisis matrimonial.

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