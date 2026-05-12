Cordillera de Fuego: Estreno de Jayro Bustamante en Guatemala

El reconocido cineasta guatemalteco Jayro Bustamante vuelve a colocar el nombre de Guatemala en el panorama internacional con Cordillera de Fuego, su más reciente producción cinematográfica que ha comenzado a recibir atención tras su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
Luego del éxito internacional de películas como Ixcanul, Temblores, La Llorona y Rita, Bustamante presenta una historia profundamente conectada con la memoria, la resistencia y las heridas sociales de Guatemala.
La película está inspirada en la tragedia provocada por la erupción del Volcán de Fuego en 2018, uno de los desastres naturales más devastadores en la historia reciente del país, que dejó cientos de fallecidos, desaparecidos y comunidades enteras destruidas.
Una historia de lucha, memoria y resistencia
Cordillera de Fuego narra la historia de Paula, una vulcanóloga que intenta advertir sobre el peligro que representa un volcán activo en la cordillera guatemalteca mientras enfrenta la indiferencia de las autoridades y los intereses económicos que ponen en riesgo a las comunidades cercanas.
En medio de la tensión política, la desigualdad y el abandono institucional, la protagonista emprende una lucha por salvar vidas y darle voz a quienes históricamente han sido ignorados.
La cinta mezcla elementos de realismo mágico con denuncia social, un sello característico del trabajo de Bustamante, quien nuevamente apuesta por retratar las problemáticas de Guatemala desde una mirada humana y profundamente emocional.
"Esta película nace del testimonio de sobrevivientes reales. Quise que el cine fuera una herramienta para darles voz y que la comunidad misma participara en su creación", expresó el director durante una presentación del filme.
Elenco guatemalteco de talla internacional
La producción cuenta con un elenco conformado por reconocidos actores guatemaltecos, entre ellos María Mercedes Coroy, María Telón, Juan Pablo Olyslager, Tatiana Palomo, Enrique Salanic y Glendy Rucal.
María Mercedes Coroy, quien alcanzó reconocimiento internacional por su participación en Ixcanul y posteriormente en producciones internacionales, vuelve a colaborar con Bustamante en un proyecto que pone nuevamente en el centro las historias de los pueblos indígenas y las comunidades rurales del país.
Además de su propuesta cinematográfica, Cordillera de Fuego también destacó por el trabajo comunitario realizado previo al rodaje.
Jayro Bustamante y su equipo organizaron talleres sobre actuación, producción audiovisual y prevención de riesgos volcánicos en comunidades afectadas, permitiendo que muchos pobladores participaran tanto frente como detrás de cámaras.
Una producción con impacto social
La película fue desarrollada por La Casa de Producción junto a la Universidad de Edimburgo, Les Films du Vulcan, Melissa Rosales y Jorge Peña, con apoyo de la Fundación Ixcanul.
Según se ha dado a conocer, el proyecto buscó combinar investigación científica, memoria histórica y compromiso social, creando un espacio donde las comunidades afectadas pudieran contar sus propias experiencias.
El director ha señalado en distintas entrevistas que la intención de Cordillera de Fuego no es únicamente retratar una tragedia, sino también evidenciar las profundas desigualdades y fallas institucionales que quedaron expuestas tras la emergencia de 2018.
Sara Curruchich se suma a la película
Otro de los elementos que ha llamado la atención es la participación de Sara Curruchich, quien interpretó "Soplo de Fuego", tema oficial de la película.
La cantante maya kaqchikel escribió y compuso la canción especialmente para el filme, fusionando sonidos latinoamericanos con elementos ancestrales y versos en kaqchikel y español.
"Volcán dentro de mí, voz mía volcán, ruge, ruge, chispeante mi pueblo, mi fuego", canta Curruchich en uno de los fragmentos más destacados de la pieza musical.
La colaboración entre Bustamante y Curruchich fue celebrada por muchos guatemaltecos, ya que reúne a dos de las figuras artísticas más influyentes del país en la actualidad.
Estreno internacional y llegada a Guatemala
Cordillera de Fuego tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en Argentina, uno de los encuentros cinematográficos más importantes de América Latina.
Posteriormente, la cinta también fue presentada en el Kolkata International Film Festival, en India, ampliando así su alcance internacional.
Ahora, la expectativa crece entre el público guatemalteco por su próximo estreno en Guatemala, donde la película promete generar conversación debido a su fuerte carga emocional y social.
La nueva producción de Jayro Bustamante no solo representa otro logro para el cine nacional, sino también una oportunidad para recordar a las víctimas del Volcán de Fuego y reflexionar sobre las heridas que aún permanecen abiertas en el país.
Función en Guatemala
Jayro Bustamante compartió en sus redes sociales:
· Fecha: sábado 16 de mayo 2026
· Lugar: Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Chukmuk, Santiago Atitlán
· Precio: Entrada gratuita (Cupo limitado hasta llenar aforo)
Agenda del evento: 5:00 PM - Ingreso del público 5:30 PM - Alfombra verde con actores y director de la película 6:00 PM - Proyección de la película 8:00 PM - Conversatorio y fotografías