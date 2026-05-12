 Cordillera de Fuego: Estreno de Jayro Bustamante en Guatemala
Farándula

Cordillera de fuego, película de Jayro Bustamante, se estrenará en Guatemala

Jayro Bustamante estrenará "Cordillera en Fuego" en Guatemala, una poderosa película inspirada en la tragedia del Volcán de Fuego de 2018, con María Mercedes Coroy y música original de Sara Curruchich.

Compartir:
Cordillera de Fuego, Redes sociales
Cordillera de Fuego / FOTO: Redes sociales

El reconocido cineasta guatemalteco Jayro Bustamante vuelve a colocar el nombre de Guatemala en el panorama internacional con Cordillera de Fuego, su más reciente producción cinematográfica que ha comenzado a recibir atención tras su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Luego del éxito internacional de películas como Ixcanul, Temblores, La Llorona y Rita, Bustamante presenta una historia profundamente conectada con la memoria, la resistencia y las heridas sociales de Guatemala.

La película está inspirada en la tragedia provocada por la erupción del Volcán de Fuego en 2018, uno de los desastres naturales más devastadores en la historia reciente del país, que dejó cientos de fallecidos, desaparecidos y comunidades enteras destruidas.

Una historia de lucha, memoria y resistencia

Cordillera de Fuego narra la historia de Paula, una vulcanóloga que intenta advertir sobre el peligro que representa un volcán activo en la cordillera guatemalteca mientras enfrenta la indiferencia de las autoridades y los intereses económicos que ponen en riesgo a las comunidades cercanas.

En medio de la tensión política, la desigualdad y el abandono institucional, la protagonista emprende una lucha por salvar vidas y darle voz a quienes históricamente han sido ignorados.

La cinta mezcla elementos de realismo mágico con denuncia social, un sello característico del trabajo de Bustamante, quien nuevamente apuesta por retratar las problemáticas de Guatemala desde una mirada humana y profundamente emocional.

"Esta película nace del testimonio de sobrevivientes reales. Quise que el cine fuera una herramienta para darles voz y que la comunidad misma participara en su creación", expresó el director durante una presentación del filme.

Elenco guatemalteco de talla internacional

La producción cuenta con un elenco conformado por reconocidos actores guatemaltecos, entre ellos María Mercedes Coroy, María Telón, Juan Pablo Olyslager, Tatiana Palomo, Enrique Salanic y Glendy Rucal.

María Mercedes Coroy, quien alcanzó reconocimiento internacional por su participación en Ixcanul y posteriormente en producciones internacionales, vuelve a colaborar con Bustamante en un proyecto que pone nuevamente en el centro las historias de los pueblos indígenas y las comunidades rurales del país.

Además de su propuesta cinematográfica, Cordillera de Fuego también destacó por el trabajo comunitario realizado previo al rodaje.

Jayro Bustamante y su equipo organizaron talleres sobre actuación, producción audiovisual y prevención de riesgos volcánicos en comunidades afectadas, permitiendo que muchos pobladores participaran tanto frente como detrás de cámaras.

Una producción con impacto social

La película fue desarrollada por La Casa de Producción junto a la Universidad de Edimburgo, Les Films du Vulcan, Melissa Rosales y Jorge Peña, con apoyo de la Fundación Ixcanul.

Según se ha dado a conocer, el proyecto buscó combinar investigación científica, memoria histórica y compromiso social, creando un espacio donde las comunidades afectadas pudieran contar sus propias experiencias.

El director ha señalado en distintas entrevistas que la intención de Cordillera de Fuego no es únicamente retratar una tragedia, sino también evidenciar las profundas desigualdades y fallas institucionales que quedaron expuestas tras la emergencia de 2018.

Sara Curruchich se suma a la película

Otro de los elementos que ha llamado la atención es la participación de Sara Curruchich, quien interpretó "Soplo de Fuego", tema oficial de la película.

La cantante maya kaqchikel escribió y compuso la canción especialmente para el filme, fusionando sonidos latinoamericanos con elementos ancestrales y versos en kaqchikel y español.

"Volcán dentro de mí, voz mía volcán, ruge, ruge, chispeante mi pueblo, mi fuego", canta Curruchich en uno de los fragmentos más destacados de la pieza musical.

La colaboración entre Bustamante y Curruchich fue celebrada por muchos guatemaltecos, ya que reúne a dos de las figuras artísticas más influyentes del país en la actualidad.

Estreno internacional y llegada a Guatemala

Cordillera de Fuego tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en Argentina, uno de los encuentros cinematográficos más importantes de América Latina.

Posteriormente, la cinta también fue presentada en el Kolkata International Film Festival, en India, ampliando así su alcance internacional.

Ahora, la expectativa crece entre el público guatemalteco por su próximo estreno en Guatemala, donde la película promete generar conversación debido a su fuerte carga emocional y social.

La nueva producción de Jayro Bustamante no solo representa otro logro para el cine nacional, sino también una oportunidad para recordar a las víctimas del Volcán de Fuego y reflexionar sobre las heridas que aún permanecen abiertas en el país.

Función en Guatemala

Jayro Bustamante compartió en sus redes sociales:

·         Fecha: sábado 16 de mayo 2026

·         Lugar: Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Chukmuk, Santiago Atitlán

·         Precio: Entrada gratuita (Cupo limitado hasta llenar aforo)

Agenda del evento: 5:00 PM - Ingreso del público 5:30 PM - Alfombra verde con actores y director de la película 6:00 PM - Proyección de la película 8:00 PM - Conversatorio y fotografías

En Portada

Gobierno notifica al MP la designación de Gabriel García Luna como fiscal generalt
Nacionales

Gobierno notifica al MP la designación de Gabriel García Luna como fiscal general

03:41 PM, Mayo 12
Canciller de Guatemala admite presiones de EE. UU. en torno a las brigadas médicas cubanast
Nacionales

Canciller de Guatemala admite presiones de EE. UU. en torno a las brigadas médicas cubanas

02:20 PM, Mayo 12
Trabajos de reparación en CA-1 Occidente afectarán tránsito entre Mixco y San Lucast
Nacionales

Trabajos de reparación en CA-1 Occidente afectarán tránsito entre Mixco y San Lucas

04:36 PM, Mayo 12
Trump parte rumbo a China para reunirse con Xi Jinpingt
Internacionales

Trump parte rumbo a China para reunirse con Xi Jinping

02:56 PM, Mayo 12
¿Cómo crear tu propia estampa personalizada del Mundial 2026?t
Deportes

¿Cómo crear tu propia estampa personalizada del Mundial 2026?

07:01 PM, Mayo 12

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralMinisterio PúblicoLiga NacionalReal MadridJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos