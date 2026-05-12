 Vin Diesel Anuncia 4 Nuevas Series de 'Fast & Furious'
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"Fast & Furious" continúa: Vin Diesel confirma 4 series de la saga

Este anuncio marca un hito para la saga, que en 25 años ha recaudado más de 7.000 millones de dólares a nivel mundial.

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fast and furious 9 vin diesel Emisoras Unidas Guatemala / FOTO:

Vin Diesel confirmó el desarrollo de cuatro nuevas series basadas en el universo de "Rápido y Furioso", en colaboración con la plataforma Peacock, durante un importante evento de NBCUniversal en Nueva York. 

Esta noticia marca un hito para la saga, que tras veinticinco años de éxitos en taquilla, prepara su desembarco a la televisión con una apuesta ambiciosa.

Durante la presentación en el Radio City Music Hall, Vin Diesel subió al escenario junto con Jimmy Fallon y reveló que Peacock impulsará la creación de varias series derivadas del mundo "Fast & Furious". 

El universo expandido de la franquicia ya acumula más de 7.000 millones de dólares en recaudación cinematográfica, una cifra que confirma su relevancia global.

Pese al anuncio de Vin Diesel, fuentes internas de Peacock detallaron que solo una de las series se encuentra actualmente en desarrollo activo. Las demás están en fases tempranas dentro de Universal Television.

El proyecto que ya tiene luz verde cuenta con una potente nómina detrás de cámaras, con Diesel como productor ejecutivo junto a Sam Vincent, el productor de la saga Neal Moritz, Pavun Shetty y Chris Morgan —guionista de varias películas— además de Jeff Kirschenbaum.

El episodio piloto quedará en manos de los escritores Mike Daniels y Wolfe Coleman, reconocidos por su trabajo en la serie "Shades of Blue" de NBC. Mike Daniels también prepara la adaptación de "The Rockford Files" para la misma cadena.

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Rápido y Furioso - Facebook

Decisión motivada por la protección de los personajes

Vin Diesel explicó que durante años se resistió a impulsar la franquicia hacia la televisión, evitando incluso una secuela directa del primer filme. 

El nombramiento de Donna Langley como responsable de las operaciones televisivas de NBCUniversal fue la clave para dar el paso.

Vin Diesel expresó su confianza en que "la integridad de los personajes, el atractivo internacional y el espíritu familiar" de la saga quedarán resguardados en la pantalla chica.

Frente a los anunciantes en el evento, el actor resaltó que "por más de una década, los fans han pedido ver más historias y personajes de la saga en la televisión". Sin embargo, sobre la trama de la primera serie aún no se conocen detalles; The Hollywood Reporter adelantó que por el momento solo existe un mensaje oficial: "más por venir", sin información concreta sobre argumento ni reparto.

La franquicia ya incursionó previamente en televisión con "Fast & Furious: Spy Racers", una serie animada para niños que siguió las aventuras de Tony Toretto, primo del protagonista Dominic Toretto. Esta serie, producida también por Diesel, Moritz y Morgan en colaboración con DreamWorks Animation, se emitió por 52 episodios en Netflix.

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