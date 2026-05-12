Hilary Duff deslumbra en la portada de Sports Illustrated

Hilary Duff deslumbra como una de las cuatro mujeres seleccionadas para aparecer en la edición de trajes de baño de Sports Illustrated de 2026 .
La exestrella de Disney, ahora de 38 años, fue homenajeada por la revista junto a otras estrellas de portada como Alix Earle, Tiffany Haddish y Nicole Williams English.
Según SI , es una de las 34 "personas destacadas" que aparecen en la revista de este año, y la publicación afirma que son "agentes de cambio en sus respectivas industrias y cada una personifica lo que significa triunfar a su manera".
"Nuestras cuatro modelos de portada —Hilary Duff, Alix Earle, Tiffany Haddish y Nicole Williams English— redefinen lo que se puede esperar de la edición de trajes de baño de Sports Illustrated, y eso es precisamente lo que hace que este momento sea tan emocionante", dijo la editora en jefe de SI Swimsuit, MJ Day.
"El objetivo nunca es la uniformidad . Es todo lo contrario. Estas mujeres poseen relevancia, resiliencia y versatilidad que van mucho más allá de lo que el mundo espera de ellas".
En cuanto a los motivos de su selección, Day añadió: "La trayectoria profesional de Hilary es una forma de rebeldía silenciosa, en la que continúa reinventándose, afrontando cada etapa con confianza, humor y elegancia".
Entre los demás talentos destacados se encuentran Bethenny Frankel, ex participante de Real Housewives of New York, Brooks Nader, estrella de Baywatch , Camille Kostek, Ilona Maher, Molly Sims, Nina Agdal, Livvy Dunne, Hannah Berner y Nina Agdal.
Así fue la sesión de fotos
Sports Illustrated compartió en Instagram el martes por la mañana algunas imágenes del detrás de cámaras de la sesión de fotos de Hilary Duff, un video que culmina con la revelación de su portada.
La estrella de Lizzie McGuire , ahora cantante, fue fotografiada por Kat Irlin en South Caicos para la portada.
Para la sesión de fotos tan atrevida, la madre de cuatro hijos luce un bañador rojo de una pieza, un bikini blanco, una camiseta de SKIMs y, para la portada, un bañador blanco de una pieza con cuello halter de OYE Swimwear.
Puedes ver todas las fotos de la sesión aquí.
Mientras tanto, la revista también habló con Hilary Duff sobre su regreso a la industria musical tras una década de ausencia. En febrero lanzó su sexto álbum, luck...or something, y este verano se embarcará en la gira The Lucky Me Tour.
"Mi marido fue el productor y yo hice la música que quería", declaró Duff a SI sobre el disco. "Representa quién soy ahora: compleja y madura, pero con un toque de glamour".