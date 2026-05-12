 Capturan a mujer estadounidense en aeropuerto La Aurora por ingresar drogas ocultas en golosinas
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Capturan a mujer estadounidense en aeropuerto La Aurora por ingresar drogas ocultas en golosinas

Los análisis determinaron que los productos contenían hongos psicotrópicos, marihuana y heroína.

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Algunos de los productos con posible droga que la ciudadana estadounidense intentaba ingresar a Guatemala., PNC
Algunos de los productos con posible droga que la ciudadana estadounidense intentaba ingresar a Guatemala. / FOTO: PNC

Una mujer de nacionalidad estadounidense fue capturada este martes, 12 de mayo, en el Aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, cuando intentaba ingresar al país sustancias ilícitas ocultas en productos comestibles, informaron autoridades antinarcóticas.

La detenida, de 31 años, fue interceptada durante un operativo de seguridad coordinado por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con el informe policial, durante la inspección del equipaje se localizaron 220 empaques de "mushroom gummies", los cuales contenían hongos psicotrópicos y marihuana. Además, las autoridades encontraron tres empaques de "mine" con marihuana y 48 empaques identificados como "peakers", que presuntamente contenían heroína.

Drogas tendrían como destino Antigua Guatemala

Las investigaciones preliminares a cargo de las autoridades guatemaltecas apuntan a que las sustancias ilícitas que trasladaba la mujer extranjera tendrían como destino final la ciudad de Antigua Guatemala, en el departamento de Sacatepéquez.

En ese contexto, se indicó que las pesquisas continúan en seguimiento de este caso para determinar posibles vínculos y redes de distribución.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos forman parte de las acciones permanentes para prevenir el ingreso y comercialización de drogas en el territorio nacional.

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