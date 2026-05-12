Dos heridos tras accidente de unidad de bomberos que atendía llamado de emergencia

Una unidad cisterna de los Bomberos Municipales sufrió un accidente este martes, 12 de mayo, cuando se trasladaba por el kilómetro 11 de la ruta que conecta el municipio de Villa Canales, Guatemala, hacia la carretera a El Salvador. El hecho dejó dos personas heridas.
De acuerdo con la información compartida por la institución, se trataba de un camión de abastecimiento que se desplazaba con prontitud para atender un llamado de emergencia. Se indicó que participaba en labores relacionadas con un incendio de grandes proporciones ocurrido en carretera a El Salvador.
El piloto y copiloto de la unidad sufrieron lesiones y fueron trasladados a centros asistenciales "estables y conscientes", aseguró el cuerpo de socorro. Asimismo, descartó la existencia de víctimas mortales derivado del percance.
El camión quedó con daños estructurales significativos tras el incidente ocurrido, del cual hasta el momento no se han establecido las causas.
Cuerpos de socorro se solidarizan con afectados
Tras el accidente, los Bomberos Voluntarios de la 25 compañía de Villa Nueva, Guatemala, expresaron públicamente su apoyo y solidaridad hacia los elementos afectados y sus familias.
"Nos unimos en oración y enviamos nuestras fuerzas a los compañeros afectados, especialmente a los dos elementos que se encuentran hospitalizados, deseando de corazón su pronta y completa recuperación", manifestaron mediante un comunicado.
Asimismo, resaltaron la hermandad existente entre los distintos cuerpos de socorro del país y el compromiso de servicio que caracteriza a los bomberos.
"Sabemos que detrás de cada uniforme hay familias, sueños y un enorme compromiso de servicio hacia la población. En estos momentos difíciles, reafirmamos que la hermandad entre bomberos va más allá de cualquier institución", señalaron.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7