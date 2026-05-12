'Michael': 2ª Película Biográfica Más Taquillera de la Historia

"Michael" establece un nuevo récord al posicionarse como la segunda película biográfica más exitosa de la historia del cine en el ámbito internacional, superando cifras previas y afianzando su impacto en la industria.
La cinta sobre la vida de Michael Jackson sumó 577 millones de dólares en taquilla global durante sus primeras tres semanas en cartelera, una marca que pone a este biopic muy por delante de otras producciones del género.
Según reportes, la película recaudó 240.4 millones de dólares en Estados Unidos y 336.88 millones de dólares en mercados internacionales.
Solo en su tercer fin de semana en salas, la producción sumó 95 millones de dólares adicionales, consolidando su lugar dentro del ranking de biopics más taquilleros.
La biografía cinematográfica de Michael Jackson logró superar el registro de "Elvis", que totalizó 288.7 millones de dólares a nivel mundial.
De este modo, la producción inspirada en el rey del pop se consolida como la segunda película biográfica más taquillera, solo por detrás de "Bohemian Rhapsody", centrada en Freddie Mercury y Queen, que alcanzó los 910.8 millones de dólares globales.
El impacto internacional de "Michael" es notable. La película ha sido especialmente bien recibida en países como Reino Unido, España, Países Bajos, Alemania, Australia, Brasil y Francia. En Francia, el filme debutó en el primer lugar de la taquilla durante su fin de semana de estreno, recaudando 7.2 millones de dólares. El estreno internacional se realizó el 24 de abril, más de tres años después del anuncio del proyecto.
Un reparto encabezado por la familia Jackson
Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, interpreta al artista en su etapa adulta, mientras que Juliano Krue Valdi da vida al cantante durante su niñez.
El elenco incluye a figuras como Colman Domingo en el papel de Joe Jackson, quien también representó a The Jackson 5 durante los inicios del grupo, Nia Long como Katherine Jackson, Miles Teller como el abogado John Branca, Laura Harrier como la productora Suzanne de Passe y Mike Myers como el ejecutivo Walter Yetnikoff.
En su primer fin de semana, el filme logró un estreno impresionante al recaudar 314 millones de dólares a nivel mundial, incluyendo 97 millones de dólares en Estados Unidos y 217 millones internacionales. Esta cifra duplicó el récord anterior de "Straight Outta Compton", que obtuvo 60 millones de dólares en su debut.
Michael se posicionó también como el segundo mayor estreno del año 2026, solo superado por "The Super Mario Galaxy Movie", que alcanzó 131 millones de dólares en su primera semana.
Con la dirección de Antoine Fuqua y guion de John Logan, la narrativa abarca desde la infancia de Michael Jackson con The Jackson 5 hasta sus inicios como solista. La producción incorpora momentos clave de sus presentaciones y aspectos de su vida privada. Contó con la colaboración activa de miembros de la familia Jackson y concluye su historia en 1988, sin abordar hechos polémicos posteriores.