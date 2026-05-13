Disney Reveals Release Date for Camp Rock 3

Disney sorprendió a los fans al anunciar que la esperada secuela Camp Rock 3 llegará tanto a Disney+ como a Disney Channel en agosto de 2026.
La franquicia, que debutó hace más de 17 años, tendrá así una continuación que promete reunir a la famosa banda Connect 3, formada por los hermanos Jonas, y apostar por una nueva generación de jóvenes talentos musicales.
Luego de semanas de especulación, Disney confirmó que la tercera entrega retomará la historia diecisiete años después de los eventos ocurridos en Camp Rock 2: The Final Jam.
En esta ocasión, los miembros de Connect 3 —Nick, Joe y Kevin Jonas— enfrentan la pérdida del acto de apertura para su gira de reencuentro, lo que los llevará de vuelta a Camp Rock con la misión de buscar nuevos talentos para acompañarlos en el tour.
Los campistas se enfrentarán en una competencia donde la recompensa mayor será convertirse en la banda telonera de Connect 3.
A lo largo de la película, surgirán nuevas rivalidades, alianzas, romances y diferentes conflictos entre los aspirantes, manteniendo el espíritu juvenil y musical que ha caracterizado a la saga.
En cuanto al elenco, Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas nuevamente interpretarán a Nate, Shane y Jason Gray, además de ocupar el rol de productores ejecutivos junto con Demi Lovato.
Aunque la participación de Lovato como actriz no ha sido confirmada, su trabajo detrás de cámaras sí es oficial. La artista, quien dio vida a Mitchie Torres en las dos entregas previas, expresó que la nueva película busca abrir oportunidades a una nueva generación dentro de la franquicia.
Participación de nuevos talentos
Entre las incorporaciones destaca Liamani Segura en el papel de Sage, una joven descrita como decidida y segura de sí misma, y Hudson Stone como Desi, su hermano.
También se suma Malachi Barton como Fletch, Lumi Pollack como Rosie, Casey Trotter como Cliff, Brooklynn Pitts como Callie y Ava Jean en el papel de Madison. La actriz Sherry Cola aparecerá como Lark.
La directora Verónica Rodríguez señaló que el personaje de Mitchie seguirá siendo una referencia fundamental en la historia, aunque evitó adelantar si aparecerá en pantalla.
En el regreso del elenco original, también participará María Canals-Barrera, quien retomará su papel como Connie Torres, madre de Mitchie, y tendrá una presencia más notable en esta entrega.
El rodaje se llevó a cabo en Vancouver, Canadá, y concluyó el 1 de noviembre de 2025, tras siete semanas intensas de filmación. Un primer adelanto se lanzó oficialmente el 4 de diciembre de 2025. Este avance muestra a los Jonas Brothers regresando al emblemático lago de Camp Rock al ritmo de "Wouldn’t Change a Thing", canción que marcó la segunda película de la saga.
Camp Rock 3 se emitirá por Disney Channel y estará disponible en Disney+ a partir de agosto de 2026.