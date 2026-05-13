Neymar sorprende con cosplay de Naruto antes del Mundial 2026

El delantero brasileño Neymar volvió a convertirse en tendencia mundial luego de protagonizar una inesperada colaboración inspirada en el universo del anime.
A pocas semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el jugador apareció caracterizado como Naruto Uzumaki, uno de los personajes más populares del anime japonés.
La imagen del futbolista utilizando el característico traje naranja del ninja de Konoha rápidamente inundó redes sociales, donde miles de fanáticos reaccionaron con sorpresa y emoción.
La colaboración forma parte de una campaña especial entre eFootball y Naruto Shippuden impulsada por Konami.
Neymar y su pasión por el anime
No es la primera vez que Neymar demuestra públicamente su gusto por el anime y la cultura japonesa.
A lo largo de los años, el jugador brasileño ha compartido en distintas entrevistas y redes sociales su admiración por Naruto, Dragon Ball y otras populares franquicias japonesas.
Incluso, algunos seguidores recuerdan que el futbolista ha utilizado referencias del anime en celebraciones, publicaciones y accesorios personales.
Por ello, la reciente campaña con Naruto fue vista por muchos fans como una colaboración "perfecta" entre dos fenómenos globales.
En el video promocional, Neymar aparece recreando poses y movimientos inspirados en el famoso ninja, algo que rápidamente provocó reacciones entre seguidores del fútbol y amantes del anime.
¿Qué incluye la colaboración entre Naruto y eFootball?
La campaña presentada por Konami busca combinar el universo del fútbol con el mundo del anime mediante contenido especial dentro del videojuego.
Entre las novedades destacan cartas exclusivas, celebraciones inspiradas en personajes de Naruto y contenido temático disponible para los jugadores de eFootball.
Además de Neymar, otras estrellas internacionales participan en la colaboración, entre ellas Robert Lewandowski, Luka Modrić, Martin Ødegaard, Christian Pulisic, Rafael Leão y Takefusa Kubo.
Cada jugador contará con contenido inspirado en personajes y técnicas del universo Naruto Shippuden.
La estrategia busca atraer tanto a fanáticos del fútbol como a seguidores del anime, dos comunidades enormes a nivel mundial.
Neymar quiere llegar al Mundial 2026
Mientras las imágenes del cosplay continúan viralizándose, Neymar también se mantiene enfocado en uno de sus principales objetivos: disputar el Mundial 2026 con la selección de Brasil.
El atacante actualmente juega con el Santos FC, equipo donde busca recuperar continuidad y nivel competitivo tras varios meses marcados por lesiones.
En las últimas semanas, distintos medios deportivos señalaron que el jugador ya figura en la prelista ampliada de futbolistas considerados por Carlo Ancelotti para integrar la selección brasileña.
La lista definitiva estará compuesta por 26 jugadores que representarán a Brasil en la Copa del Mundo.
Según trascendió, Brasil compartirá grupo con Marruecos, Escocia y Haití durante la fase inicial del torneo.
Un Mundial lleno de estrellas y cultura pop
La colaboración entre Neymar y Naruto también refleja cómo el fútbol y la cultura pop cada vez están más conectados.
En los últimos años, videojuegos, artistas, series y deportistas comenzaron a fusionarse en campañas que buscan atraer nuevas audiencias jóvenes acostumbradas al entretenimiento digital.
El anime, especialmente, se convirtió en una de las industrias más influyentes del mundo y ha logrado expandirse más allá de Japón gracias a plataformas de streaming, videojuegos y redes sociales.
Por ello, no sorprendió que figuras internacionales del fútbol aceptaran participar en una campaña inspirada en Naruto, una franquicia que marcó a varias generaciones.