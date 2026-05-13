Ricardo Arjona Cumple Sueño de Empleada de Seguridad y Se Vuelve Viral

Ricardo Arjona sorprendió en Buenos Aires al cumplir el sueño de una empleada de seguridad que se volvió viral al cantar de espaldas al escenario durante uno de sus conciertos.
El reconocido músico guatemalteco demostró una vez más su sensibilidad al descubrir el video de la joven, quien debía permanecer de espaldas al público mientras trabajaba, y decidió invitarla personalmente a disfrutar del show como una espectadora de honor.
Samanta, la empleada de seguridad que se hizo popular por cantar los éxitos de Arjona mientras cumplía con sus tareas en el Arena, recibió la invitación inesperada del artista.
Ricardo Arjona no solo le entregó una entrada para verla de frente, sino que también la sorprendió al invitarla a subir al escenario, generando así uno de los momentos más emotivos de la noche.
"Cosas que pasan. De miembro del cuerpo de seguridad del Arena y de tener el concierto a sus espaldas mientras cantaba, a ser nuestra invitada de honor. Una belleza", expresó en Instagram junto a un video que capturó la emoción y el abrazo entre ambos.
Las imágenes no tardaron en conmover a miles de fanáticos, quienes aplaudieron el generoso gesto del intérprete.
En cada una de sus presentaciones en Buenos Aires, Ricardo Arjona cautiva al público con una selección de clásicos como "Te Conozco" y "Acompáñame a estar solo", además de incluir éxitos de su repertorio más reciente. La puesta en escena en el Arena se enriquece con temas como "Despacio que hay prisa", "Mujeres" y "Minutos", consolidando una propuesta artística que sigue ganando adeptos.
El video viral que lo cambió todo
El momento que cambió la rutina de Samanta ocurrió durante uno de los shows recientes de Arjona en el Arena. Un espectador captó el instante en que la agente de seguridad cantaba fervorosamente de espaldas al escenario, respetando las normas de su trabajo para cuidar al público.
El registro se viralizó rápidamente en redes sociales y fue allí donde el propio Arjona lo descubrió.
Conmovido por la pasión de su seguidora, el artista tomó la decisión de recompensar el esfuerzo de Samanta ofreciéndole la posibilidad de vivir el concierto de una manera completamente diferente.
Al recibir la invitación, la joven no ocultó su emoción y agradeció tanto al equipo como a Arjona la oportunidad única que vivió.
Las próximas fechas confirmadas para los conciertos de Ricardo Arjona en el Arena de Buenos Aires son el 17, 18, 19, 23, 24 y 25 de mayo. Cada noche, el artista logra crear momentos inolvidables, reforzando así el vínculo con sus seguidores y consolidando su vigencia en la escena musical latinoamericana.