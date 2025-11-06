 Alcaldes iberoamericanos definen metas en asamblea
Nacionales

Alcaldes de Guatemala y otros países iberoamericanos trazan metas comunes

Los jefes ediles se reunieron en la Asamblea General de UCCI en Buenos Aires, Argentina, para abordar una serie de temas.

Compartir:
El alcalde de Madrid, José Luis Martinez-Almeida (d), junto al jefe de Gobierno de Buenos Aires, Jorge Macri (i), fueron captados este jueves, 6 de noviembre, durante la XXI Asamblea General y el Foro de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (U, EFE/Matías Campaya
El alcalde de Madrid, José Luis Martinez-Almeida (d), junto al jefe de Gobierno de Buenos Aires, Jorge Macri (i), fueron captados este jueves, 6 de noviembre, durante la XXI Asamblea General y el Foro de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (U / FOTO: EFE/Matías Campaya

Alcaldes y autoridades de veinte ciudades se reunieron este jueves en Buenos Aires en la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), donde dialogaron sobre problemas y objetivos comunes, enfocados principalmente en la construcción de ciudades más sostenibles, humanas e innovadoras.

El encuentro, titulado 'Ciudades Iberoamericanas: talento que transforma, innovación que impulsa', reunió a los alcaldes de Buenos Aires, Madrid, Andorra la Vella, Lima, Montevideo, Quito, Santo Domingo, San Juan, San Salvador y Santiago de Chile, junto a representantes de Bogotá, Brasilia, Lisboa, Ciudad de Guatemala, La Habana, La Paz, Sucre, Sao Paulo y Tegucigalpa.

La asamblea tuvo lugar en La Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca, y contó con un espacio de diálogo en el que se "compartieron experiencias, visiones y compromisos en torno a un mismo objetivo: construir ciudades más sostenibles, humanas e innovadoras".

Mapa en Relieve cumple 120 años en la Ciudad de Guatemala

Es una maqueta topográfica de gran precisión, elaborada con tecnología limitada para su época de fabricación.

Alcaldes destacan fortalecimiento del diálogo

El alcalde anfitrión, Jorge Macri, celebró que Buenos Aires vuelva a ser sede de la asamblea después de once años y destacó el papel de la UCCI como "un espacio fundamental para fortalecer el diálogo y la cooperación entre los gobiernos locales de Iberoamérica" y "su capacidad para articular soluciones conjuntas frente a los desafíos urbanos comunes".

En diálogo con EFE, Macri consideró que la reunión fue "muy útil" ya que permitió escuchar experiencias, aprender e intercambiar" y definir también "un plan de acción y una visión estratégica para los próximos dos años".

Durante la reunión, Buenos Aires fue elegida como nueva copresidencia de la UCCI junto a Madrid, cuyo alcalde, José Luis Martínez-Almeida, celebró la oportunidad de "estrechar alianzas" e instó a "seguir impulsando la cooperación y el desarrollo urbano sostenible en la región".

Por otra parte, la secretaria general de la UCCI, Almudena Maíllo, presentó las prioridades del organismo para los próximos años, entre las que incluyó el fortalecimiento de las ciudades iberoamericanas como "motores de desarrollo".

"Se trata de un plan que pone el foco en las personas, la sostenibilidad y la modernización digital, promoviendo una cooperación real entre capitales que comparten historia, lengua y valores", explicó Maíllo.

Tras la conclusión de la asamblea, se inició el Foro de Ciudades Iberoamericanas 2025, del que participaron tanto Macri como Martínez-Almeida así como los alcaldes de Santo Domingo, Quito y Lima, entre otros, y representantes de organismos regionales y del sector privado.

En Portada

¡Éxito total! Ricardo Arjona agrega nuevas fechas a su residencia en Guatemalat
Farándula

¡Éxito total! Ricardo Arjona agrega nuevas fechas a su residencia en Guatemala

04:47 PM, Nov 06
Juzgado beneficia a exviceministro de Hospitales al no modificarle delito t
Nacionales

Juzgado beneficia a exviceministro de Hospitales al no modificarle delito

04:11 PM, Nov 06
Amarini Villatoro asegura que Xelajú clasificará a la liguilla del Apertura 2025t
Deportes

Amarini Villatoro asegura que Xelajú clasificará a la liguilla del Apertura 2025

02:54 PM, Nov 06
VIDEO. Suben a doce las personas muertas por el accidente de un avión de UPS en Kentuckyt
Internacionales

VIDEO. Suben a doce las personas muertas por el accidente de un avión de UPS en Kentucky

03:44 PM, Nov 06

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#liganacional#64VueltaaGuateReal MadridFutbol Guatemaltecovideo viral
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos