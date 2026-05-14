Ethan Jamieson, detenido de nuevo por posesión de armas

El actor estadounidense Ethan Jamieson, conocido por participar en The Hunger Games (Los Juegos del Hambre), enfrenta nuevamente problemas con la justicia tras ser arrestado por segunda ocasión en menos de dos meses.
De acuerdo con medios internacionales, el actor fue detenido el pasado martes 12 de mayo en el condado de Wake, Carolina del Norte, luego de que autoridades determinaran que presuntamente violó una orden de protección vigente en su contra y estuviera nuevamente relacionado con posesión de armas.
La noticia rápidamente generó impacto entre seguidores de la saga cinematográfica protagonizada por Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson.
Una nueva detención para el actor
Según reportó el medio británico Daily Mail, Ethan Jamieson, de 27 años, fue arrestado luego de que investigadores detectaran presuntas violaciones a restricciones legales impuestas tras su primera detención ocurrida semanas atrás.
Las autoridades establecieron una fianza de 150 mil dólares.
Posteriormente, el portal TMZ informó que el actor logró pagar la cantidad requerida y quedó en libertad temporal mientras espera comparecer nuevamente ante un tribunal el próximo 10 de junio.
Hasta el momento, los representantes del actor no han emitido declaraciones oficiales sobre los nuevos señalamientos.
¿Quién es Ethan Jamieson?
Ethan Jamieson inició su carrera desde muy joven en producciones televisivas y películas juveniles.
Aunque no tuvo uno de los papeles principales de la franquicia, muchos fanáticos lo recuerdan por interpretar a un personaje originario del Distrito 4 dentro de la primera película de Los Juegos del Hambre.
La saga, basada en los libros de Suzanne Collins, se convirtió en uno de los fenómenos cinematográficos más importantes de la década pasada y ayudó a impulsar las carreras de varios jóvenes actores.
Tras su participación en la franquicia, Jamieson continuó apareciendo en pequeños proyectos de cine independiente y televisión.
Sin embargo, en los últimos años su nombre comenzó a aparecer más relacionado con problemas legales que con nuevos proyectos en Hollywood.
La primera detención y el caso que encendió las alarmas
La nueva captura ocurre apenas semanas después de la primera detención del actor registrada el pasado 8 de abril.
En aquella ocasión, Ethan Jamieson fue arrestado por un incidente ocurrido el 22 de marzo relacionado con un presunto asalto a mano armada.
Según reportes policiales, el actor habría disparado contra un vehículo donde viajaban tres hombres.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, una de las víctimas declaró que Jamieson se encontraba conduciendo una bicicleta eléctrica cuando abrió fuego contra el automóvil.
La policía local recibió múltiples reportes sobre detonaciones y desplegó un operativo para localizar al sospechoso.
Aunque ninguna persona murió durante el incidente, las autoridades consideraron el caso extremadamente grave debido al riesgo que representó para las víctimas y transeúntes.
Algunos reportes incluso señalaron que el actor presuntamente habría tenido intenciones de matar a las personas involucradas.
El caso provocó preocupación entre seguidores del actor y usuarios en redes sociales que recordaron su etapa como estrella juvenil.
Violación de orden de protección
Tras el primer arresto, autoridades habrían emitido una orden de protección relacionada con el caso.
Sin embargo, la nueva detención ocurrió luego de que investigadores determinaran que Jamieson presuntamente incumplió dichas restricciones legales.
Aunque los documentos judiciales completos no han sido revelados públicamente, medios estadounidenses indican que el actor continuaría bajo investigación por delitos relacionados con armas de fuego.
Por ahora, el caso sigue avanzando dentro del sistema judicial de Carolina del Norte.
Las autoridades tampoco descartan que puedan surgir nuevos cargos dependiendo de las pruebas recopiladas durante las próximas semanas.
@metroentertainment
Ethan also starred in The Hunger Games: Catching Fire (2013) and Five Nights at Freddy's (2023) 👆🏼 Actor Ethan Jamieson has been arrested and charged with three counts of assault with intent to kill, TMZ report. Ethan starred opposite Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson and Liam Hemsworth in the 2012 smash box office hit The Hunger Games, which then on went to become the most commercially successful teen/adult dystopian franchise of all time. #ethanjamieson #thehungergames #breaking #filmtok #movies♬ News Report Serious VTR(1406117) - howlingindicator