Descubre Arena Gallo: Nuevo Espacio para Eventos en Guatemala

La construcción de Arena Gallo en el área de Cayalá, zona 16 de la Ciudad de Guatemala, marca un hito para la industria del entretenimiento en Centroamérica.
El recinto ofrecerá un aforo superior a 14 mil 500 personas y promete revolucionar el acceso a espectáculos internacionales, conciertos multitudinarios y convenciones de gran escala.
Según los desarrolladores, Arena Gallo abarcará más de 90 mil metros cuadrados. El objetivo es convertirla en un referente regional para eventos de primer nivel, tanto en producción como en logística.
El recinto contará con ingeniería acústica avanzada, diseño y operación con estándares internacionales y soluciones integrales para movilidad, accesos y parqueos. Así, busca reducir el impacto en el tráfico durante eventos masivos.
Juan Pablo García, representante de Factor, empresa responsable de la obra, señaló que Arena Gallo representa mucho más que una edificación: revela la capacidad de Guatemala de apostarle a proyectos visionarios que transforman la manera en que el público vive grandes experiencias.
El desarrollo cuenta con el acompañamiento de Oak View Group (OVG), compañía de talla internacional dedicada a arenas y recintos de entretenimiento.
Contará con 1,900 parqueos, suites para los artistas, sky lounge, club lounge y una oferta gastronómica muy variada.
Apuesta por la identidad local y el desarrollo económico
Los espacios de Arena Gallo se inspiran en los paisajes y elementos naturales de Guatemala, como volcanes, lagos y texturas autóctonas. En el interior, estos motivos ofrecerán una bienvenida única a los asistentes.
En la etapa de construcción, la obra generó más de 1,500 empleos directos, según Gustavo Zachrisson, de Zacsa. Explicó que el propósito es posicionar a Guatemala como sede habitual de espectáculos internacionales y eventos masivos.
"Ya no se trata solo de atraer grandes eventos, sino de elevar la calidad y la expectativa con una industria consolidada", expresó Zachrisson.
Héctor Leal, de Grupo Cayalá, explicó que este desarrollo forma parte de la expansión urbana y comercial que ha vivido la zona en los últimos años, contribuyendo a atraer nuevas audiencias y a fortalecer la economía local.
Harris Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), afirmó que la inversión en Arena Gallo refleja confianza en Guatemala y podría incentivar el surgimiento de nuevos hoteles, comercios y desarrollos inmobiliarios.
"Guatemala está lista para crecer y posicionarse como uno de los destinos más atractivos de América Latina", indicó Whitbeck. Proyectos como este, dijo, mejoran las condiciones para atraer inversión y visitantes internacionales.
Infraestructura moderna para espectáculos y convenciones
Ricardo Pontaza, gerente de Mercadeo de Gallo, aseguró que Arena Gallo surge como el primer recinto de clase mundial diseñado específicamente como centro estratégico de eventos para toda Centroamérica. El lugar podrá albergar espectáculos familiares, competencias deportivas, convenciones y producciones internacionales.
Javier Arzú, de ASA Promotions, recalcó que por años la industria del entretenimiento en Guatemala ha tenido que adecuar espacios que no fueron pensados originalmente para eventos masivos, como explanadas y parqueos. Destacó que la nueva arena mejorará la producción, la logística, el ingreso y la atención al público.
Durante la presentación oficial del proyecto, los promotores insistieron en que Arena Gallo marca una nueva etapa para el segmento del entretenimiento en Guatemala y la región.
El exterior de Arena Gallo combinará iluminación de vanguardia, accesos modernos y un diseño contemporáneo adaptado a espectáculos internacionales. El lobby principal introducirá espacios inspirados en volcanes y lagos guatemaltecos, diseñados para recibir a su máxima capacidad.
En las áreas exteriores, la integración de pasos peatonales, múltiples accesos y soluciones logísticas busca mejorar notablemente la experiencia del público en todo tipo de eventos.