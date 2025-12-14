 Magia en Cayalá: Gran Desfile de Globos Gigantes 2025
Farándula

Cayalá se llenó de magia con el Gran Desfile de Globos Gigantes 2025

Miles de familias vivieron una mañana inolvidable en Ciudad Cayalá con el Gran Desfile de Globos Gigantes 2025.


Cayala, Cayala
Cayala / FOTO: Cayala

La Navidad volvió a elevarse sobre los cielos de Ciudad Cayalá y lo hizo a lo grande ante miles de familias.  Así se vivió el Gran Desfile de Globos Gigantes 2025, un evento que ya se ha consolidado como uno de los espectáculos navideños más esperados de Guatemala.

Cabe destacar que el evento ha reunido a miles de familias en una jornada llena de color, creatividad y emoción. Desde tempranas horas del domingo 14 de diciembre, el ambiente festivo se apoderó de la calle principal de Ciudad Cayalá.

Desde las 10:30 de la mañana, el desfile recorrió de sur a norte todo el bulevar, permitiendo que grandes y pequeños disfrutaran de cerca cada detalle de este espectáculo que evoca los grandes desfiles navideños del mundo. Uno de los momentos más aplaudidos fue el debut en Guatemala de tres nuevas figuras gigantes: el Perrito Navideño y una entrañable pareja de Duendecitos de Santa, personajes que conquistaron al público por su ternura y simbolismo.

Estas figuras se sumaron a las ya clásicas favoritas del público como la Galleta de Jengibre, Santa Claus, El Grinch y Leoni, conformando un total de siete globos gigantes que alcanzaron entre 8 y 12 metros de altura. Cada globo fue guiado por equipos especializados de más de 20 operadores, reflejando el alto nivel de producción detrás del desfile.

Más de desfile navideño de Cayalá

La logística incluyó la participación de cientos de colaboradores, bandas musicales, performers y equipos técnicos que trabajaron durante varios días para hacer posible este evento que sorprendió a todos los asistentes. El desfile también brilló con la participación de carrozas especiales de Coca-Cola y BAC, además del estreno del Trolley Navideño de Cayala.

Al finalizar el recorrido, la celebración continuó en la Plaza Principal, frente a la iglesia, donde a las 12:30 p.m. se presentó un gran show navideño.

Cayalá marca un hito al atraer inversión extranjera con sus bonos de sostenibilidad

Ciudad Cayalá logra un hito al atraer capital extranjero con emisiones de bonos sostenibles, destacando el potencial del mercado de valores guatemalteco.

Música, canto, baile y una obra escénica interpretada por más de 16 artistas cerraron la jornada con un mensaje de unión, alegría y espíritu navideño.







