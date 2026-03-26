Honor Magic8 Lite en El Gallo más Gallo

El Gallo Más Gallo anunció la incorporación del HONOR Magic8 Lite a su portafolio en Guatemala, ampliando la oferta de smartphones con un modelo que promete adaptarse al ritmo actual de los consumidores gracias a su resistencia, batería de gran capacidad y funciones de inteligencia artificial.
El lanzamiento del nuevo HONOR Magic8 Lite responde a una demanda creciente por dispositivos duraderos y eficientes, en un contexto donde el uso del celular resulta indispensable tanto en el trabajo como en la vida personal. El Galaxy Más Gallo sumó el equipo a su catálogo nacional, consolidando además la alianza comercial con la marca HONOR, que se ha posicionado entre las favoritas de la tienda gracias a la innovación y el balance entre precio y características que ofrece a los usuarios guatemaltecos.
Jorge Valdez, gerente de mercadeo de El Gallo Más Gallo, dijo que la llegada de este modelo responde a la búsqueda de tecnología moderna, resistencia y opciones de compra más accesibles por parte de los clientes, junto con beneficios que marcan diferencia dentro del mercado local.
Características destacadas para usuarios exigentes
El HONOR Magic8 Lite se orienta a quienes necesitan un smartphone confiable todos los días. Entre los atributos principales que ofrece el dispositivo se encuentran:
- Estructura reforzada y certificaciones que resguardan contra agua, polvo y caídas, ideal para usarse en condiciones exigentes.
- Batería de 8,300 mAh, diseñada para aguantar jornadas extensas sin requerir recargas constantes.
- Tecnología de carga rápida y sistema de carga reversible que aporta mayor versatilidad en el uso cotidiano.
- Cámara impulsada por inteligencia artificial, que facilita la captura de fotos nítidas y de alta calidad.
- Pantalla amplia y luminosa, pensada para ofrecer buena visibilidad en distintas condiciones de luz.
Estas cualidades convierten al Magic8 Lite en una alternativa idónea para jóvenes y adultos activos, interesados en capturar, editar y compartir contenido con rapidez y seguridad, sin sacrificar rendimiento ni fiabilidad.
Acceso a tecnología con respaldo y beneficios exclusivos
El Gallo Más Gallo brinda al público acceso a este modelo a través de su red nacional de más de 150 tiendas y su canal de ventas online, facilitando la compra con diferentes formas de pago y beneficios adicionales. Entre las ventajas exclusivas que ofrece la cadena para este lanzamiento se destacan:
- Promociones en modelos seleccionados que incluyen regalos como audífonos o smartwatch
- Accesorios incluidos (cargador y cable)
- Seguro de pantalla y contra agua por seis meses
- Garantía extendida en batería hasta por dos años
- Opciones de pago: contado, hasta 18 meses sin intereses con tarjeta de crédito o Créditos FlexiPagos, para iniciar los pagos después de la compra
Marcos Cifuentes, Marketing Manager de HONOR Guatemala, señaló que este lanzamiento "acerca tecnología innovadora y prácticamente indestructible a los guatemaltecos, potenciando creatividad, productividad y actividades cotidianas".
Un mercado que exige evolución constante
El arribo del HONOR Magic8 Lite refleja una tendencia en crecimiento: los consumidores priorizan la innovación, pero también buscan resistencia, eficiencia y opciones asequibles. Ante este escenario, el canal de venta cobra un rol fundamental para acercar alternativas reales y alineadas a estas necesidades.
Con su nueva apuesta, El Gallo Más Gallo refuerza su compromiso de ofrecer dispositivos que integren desempeño, respaldo y alcance para las familias locales, ajustándose a los nuevos hábitos y expectativas de los guatemaltecos.