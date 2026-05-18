 John Travolta sorprende en Cannes 2026: ¡Nuevo rostro!
Farándula

El nuevo rostro de John Travolta desata debate tras su aparición en Cannes 2026

El actor apareció junto a su hija Ella Bleu Travolta con un aspecto completamente renovado que desató miles de reacciones en redes sociales y preguntas sobre posibles retoques estéticos.

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John Travolta, Redes sociales
John Travolta / FOTO: Redes sociales

John Travolta volvió a convertirse en tendencia mundial luego de reaparecer en el Festival de Cannes 2026 con una imagen que dejó impactados a sus seguidores.

El protagonista de clásicos como Grease y Pulp Fiction apareció acompañado de su hija Ella Bleu Travolta durante la presentación de "Propeller One-Way Night Coach", proyecto cinematográfico en el que participa como director, escritor y narrador.

Sin embargo, más allá de la película, lo que terminó robándose la atención fue el renovado aspecto físico del actor de 72 años.

"¿Qué se hizo?": las redes reaccionan

Apenas comenzaron a circular las fotografías desde la alfombra roja del Teatro Debussy, miles de usuarios comentaron sobre el aparente rejuvenecimiento del actor.

Travolta lució un elegante traje negro acompañado de camisa blanca, corbata clásica, lentes oscuros y una boina beige que le dieron una apariencia sofisticada y distinta a la que suele mostrar en eventos públicos.

Pero fueron especialmente sus facciones faciales las que provocaron debate en internet. "Está envejeciendo al revés", "No parece de 72 años", "Luce veinte años más joven", fueron algunas reacciones.

Muchos seguidores incluso aseguraron que les costó reconocerlo durante los primeros videos compartidos desde Cannes.

Las teorías sobre posibles retoques estéticos

Aunque John Travolta no ha confirmado haberse sometido a procedimientos estéticos, especialistas y usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre posibles tratamientos faciales.

Otros expertos señalaron que el cambio también podría deberse a factores como pérdida de peso, maquillaje profesional, iluminación de alfombra roja y un nuevo estilo de barba cuidadosamente perfilada.

Hasta el momento, el actor no ha dado declaraciones sobre las especulaciones relacionadas con su apariencia.

John Travolta y su legado en Hollywood

Más allá del debate sobre su aspecto físico, la aparición del actor también sirvió para recordar su enorme trayectoria en la industria cinematográfica.

John Travolta se convirtió en una de las mayores estrellas de Hollywood desde finales de los años 70 gracias a películas como: Grease, Saturday Night Fever, Face/Off, Pulp Fiction, entre otras.

Su carrera ha incluido nominaciones al Oscar, premios internacionales y una fuerte influencia dentro del cine comercial estadounidense.

Además de actuar, Travolta también ha trabajado como productor, cantante y piloto de aviación.

Recibe homenaje en Cannes

Durante esta edición del Festival de Cannes, el actor recibió una Palma de Oro honorífica como reconocimiento a su trayectoria y aportes al cine internacional.

El homenaje provocó momentos emotivos durante el evento y generó nostalgia entre quienes crecieron viendo sus películas.

La presencia de su hija Ella Bleu Travolta también llamó la atención de fotógrafos y fanáticos, quienes destacaron la cercana relación entre ambos.

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