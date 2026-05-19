 Modelo Paraguaya Causa Controversia por Intercambio Mundial
Farándula

Modelo paraguaya desata polémica tras organizar intercambio de figuritas del Mundial 2026

La modelo aseguró que es amante del futbol desde pequeña. Sin embargo, varios usuarios la acusaron de intentar "sacarle dinero" y atención a sus seguidores utilizando la fiebre mundialista.

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Paola Chaparro, Redes sociales
Paola Chaparro / FOTO: Redes sociales

La fiebre por el Mundial 2026 ya comenzó a sentirse en redes sociales y entre coleccionistas de estampas, pero también ha generado controversias inesperadas. Una de las más recientes involucra a la modelo paraguaya Paola Chaparro, quien recibió una ola de críticas tras anunciar una reunión en su país con sus seguidores para intercambiar figuritas del álbum oficial del torneo.

La polémica comenzó luego de que la influencer publicara un mensaje en redes sociales invitando a sus fans a participar en un intercambio de cromos relacionados con la Copa del Mundo.

"¿Alguien quiere cambiar figurita de Messi por Tony?", escribió la modelo en una publicación que rápidamente se viralizó y provocó cientos de reacciones entre usuarios y aficionados del futbol.

Las críticas en redes sociales

Tras anunciar el intercambio de estampas, varios internautas aseguraron que la influencer simplemente estaba intentando aprovechar el furor por el Mundial 2026 para generar interacción y atraer atención mediática.

Entre los comentarios que circularon en redes sociales destacaron mensajes como: "Otra vez las modelos... esto no es Tinder"; "Nadie te cree, pero puedo ir a intercambiar otras cosas"; "Solo quieren monetizar con el futbol"; "Ahora todos son expertos en futbol por el Mundial".

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Paola Chaparro - Redes sociales

Algunos aficionados también señalaron que muchas figuras de internet suelen involucrarse en temas deportivos únicamente durante eventos masivos, utilizando la pasión de los fans para ganar seguidores o aumentar su alcance digital.

La situación provocó un intenso debate entre usuarios: mientras unos criticaban a la modelo, otros defendieron su derecho a participar en actividades relacionadas con el futbol sin ser atacada por ello.

La respuesta de la modelo

Ante la polémica, Paola Chaparro decidió responder públicamente a las críticas y negó que su intención fuera generar controversia o lucrar con sus seguidores.

"Mucha gente dijo que quiero llamar la atención, que quiero levantar ruido, pero no es así. A mí me gusta mucho el futbol y estoy muy emocionada porque Paraguay vuelve a participar; desde chiquita completo los álbumes", expresó la influencer.

Sus declaraciones dividieron aún más las opiniones en redes sociales. Algunos seguidores respaldaron su explicación y señalaron que coleccionar estampas mundialistas es una tradición popular que disfrutan personas de distintas edades y perfiles.

Otros, en cambio, continuaron cuestionando la autenticidad de su afición futbolera y aseguraron que muchas celebridades aprovechan eventos deportivos internacionales para mantenerse en tendencia.

¿Quién es Paola Chaparro?

Paola Chaparro es una modelo e influencer paraguaya que ha ganado notoriedad en redes sociales gracias a sus publicaciones de moda, estilo de vida y contenido relacionado con entretenimiento. En plataformas como Instagram suele compartir sesiones fotográficas, viajes y colaboraciones comerciales, acumulando miles de seguidores.

En los últimos meses también ha incrementado su presencia mediática participando en dinámicas virales y contenidos relacionados con eventos deportivos y tendencias en internet.

Sin embargo, esta vez su acercamiento al ambiente futbolero no fue bien recibido por algunos usuarios, quienes cuestionaron sus verdaderas intenciones detrás de la actividad.

La fiebre por el Mundial 2026

A pocos días del inicio del Mundial 2026, el entusiasmo por los álbumes y estampas oficiales continúa creciendo entre coleccionistas y aficionados del futbol en distintos países.

Las reuniones para intercambiar figuritas se han vuelto cada vez más comunes en plazas comerciales, cafeterías, parques y redes sociales, donde miles de personas buscan completar sus álbumes antes del arranque del torneo.

En medio de este fenómeno, la polémica protagonizada por Paola Chaparro refleja cómo las redes sociales pueden convertir una actividad aparentemente sencilla en un tema viral capaz de dividir opiniones entre seguidores y detractores.

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