 Cher cumple 80: homenajes, aspecto y problemas familiares
Farándula

Cher cumple 80 años con increíble aspecto, homenajes y problemas familiares

La icónica Cher celebra sus 80 años convertida en una auténtica leyenda viva del entretenimiento. Mientras continúa sorprendiendo al público con su increíble apariencia, la diva también atraviesa momentos personales difíciles.

Compartir:
Cher, Redes sociales
Cher / FOTO: Redes sociales

La legendaria cantante y actriz Cher llegó a los 80 años reafirmando su lugar como una de las figuras más importantes e influyentes de la cultura pop mundial.

La artista celebró su cumpleaños rodeada de homenajes, reconocimientos y el cariño de millones de fanáticos, mientras continúa demostrando que sigue vigente tanto en la música como en la moda y el entretenimiento.

Sin embargo, detrás del glamour y las alfombras rojas, la estrella estadounidense también enfrenta uno de los momentos familiares más delicados de los últimos años debido a la situación de su hijo menor, Elijah Blue Allman.

Cher sorprende por su increíble apariencia a los 80 años

Uno de los temas más comentados alrededor de Cher en los últimos meses ha sido su impactante apariencia física.

La cantante volvió a captar la atención mundial durante la reciente edición de la Met Gala 2026, celebrada en Nueva York, donde apareció con un elegante vestido negro con detalles de tul, cuero y pedrería.

Con su característico cabello largo y platino, además de un estilo gótico sofisticado, la artista demostró que continúa siendo un referente absoluto de la moda y el glamour.

En redes sociales, miles de usuarios destacaron lo joven y radiante que luce a sus 80 años.

"Parece que no envejece", "Cher desafía el tiempo" y "La verdadera reina del pop" fueron algunos de los comentarios que circularon tras su aparición pública.

Durante décadas, Cher se ha mantenido como un símbolo de transformación y reinvención artística, algo que continúa reflejándose en su imagen, energía y presencia escénica.

Una leyenda que nunca dejó de reinventarse

La carrera de Cher abarca más de seis décadas y la convirtió en una de las artistas más exitosas y versátiles del entretenimiento.

La cantante alcanzó fama internacional junto a Sonny Bono en los años 60 y posteriormente construyó una carrera solista llena de éxitos musicales, películas y programas de televisión.

Temas como Believe, If I Could Turn Back Time y Strong Enough marcaron generaciones enteras y ayudaron a consolidarla como una de las figuras femeninas más importantes del pop.

Además de su carrera musical, Cher ganó un Premio Oscar en 1988 gracias a su actuación en Moonstruck, demostrando también su talento en el cine.

En los últimos años, la artista ha recibido importantes reconocimientos, incluyendo:

·         El ingreso al Rock and Roll Hall of Fame en 2024

·         El premio Icon Award de Billboard

·         Honores del Centro Kennedy

·         Un Grammy a toda una carrera recibido en 2026

Estos homenajes consolidan su legado como una de las artistas más influyentes de todos los tiempos.

Los problemas familiares que preocupan a la cantante

Aunque atraviesa un momento exitoso a nivel profesional, Cher también enfrenta preocupaciones personales relacionadas con la salud de su hijo Elijah Blue Allman.

El músico, de 49 años, ha protagonizado diversos problemas vinculados a adicciones y salud mental. Recientemente fue ingresado en un centro psiquiátrico luego de enfrentar problemas legales relacionados con daños a la propiedad y comportamiento errático.

Según medios estadounidenses, Cher intentó obtener nuevamente la custodia legal temporal de su hijo argumentando que no puede administrar adecuadamente la herencia de su padre, el fallecido músico Gregg Allman.

Sin embargo, un juez rechazó la petición al considerar que Elijah ya recibe tratamiento especializado, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar nuevamente el caso en el futuro.

La situación se convirtió en una de las principales prioridades personales de la artista, quien ha intentado apoyar a su hijo durante el complicado proceso de rehabilitación.

Un romance que también llama la atención

Actualmente, Cher mantiene una relación con Alexander Edwards, ejecutivo y productor musical 40 años menor que ella.

La pareja ha llamado la atención mediática desde que hizo pública su relación, aunque la cantante ha dejado claro en varias entrevistas que se encuentra feliz y disfrutando plenamente esta etapa de su vida.

Además, la artista ha mostrado una relación cercana con Slash Electric, hijo pequeño de Edwards, quien incluso ha acompañado a la pareja en distintos eventos públicos.

Cher no piensa retirarse

A pesar de cumplir 80 años, Cher dejó claro que todavía no piensa desaparecer del mundo artístico.

La cantante confirmó que trabaja en nueva música junto al productor Mark Taylor, responsable del histórico éxito Believe, aunque insinuó que podría tratarse de su último álbum.

También continúa trabajando en la segunda parte de sus memorias, donde abordará distintas etapas polémicas y decisivas de su carrera y vida personal.

En Portada

Fiscal general destituye al jefe de la FECI, Rafael Curruchichet
Nacionales

Fiscal general destituye al jefe de la FECI, Rafael Curruchiche

01:01 PM, Mayo 20
Guatemala y la Unión Europea consolidan relación y reiteran compromiso en la defensa de la democraciat
Nacionales

Guatemala y la Unión Europea consolidan relación y reiteran compromiso en la defensa de la democracia

12:47 PM, Mayo 20
Masaya presenta denuncia contra Curruchiche y Moralest
Nacionales

Masaya presenta denuncia contra Curruchiche y Morales

10:47 AM, Mayo 20
Hace dos años Municipal celebraba la copa 32 de Liga Nacionalt
Deportes

Hace dos años Municipal celebraba la copa 32 de Liga Nacional

01:55 PM, Mayo 20
La hora de la verdad para Cristiano Ronaldo en Arabia Sauditat
Deportes

La hora de la verdad para Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

12:21 PM, Mayo 20

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoFiscal GeneralReal MadridEstados UnidosLiga NacionalFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar