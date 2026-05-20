Cher cumple 80: homenajes, aspecto y problemas familiares

La legendaria cantante y actriz Cher llegó a los 80 años reafirmando su lugar como una de las figuras más importantes e influyentes de la cultura pop mundial.
La artista celebró su cumpleaños rodeada de homenajes, reconocimientos y el cariño de millones de fanáticos, mientras continúa demostrando que sigue vigente tanto en la música como en la moda y el entretenimiento.
Sin embargo, detrás del glamour y las alfombras rojas, la estrella estadounidense también enfrenta uno de los momentos familiares más delicados de los últimos años debido a la situación de su hijo menor, Elijah Blue Allman.
Cher sorprende por su increíble apariencia a los 80 años
Uno de los temas más comentados alrededor de Cher en los últimos meses ha sido su impactante apariencia física.
La cantante volvió a captar la atención mundial durante la reciente edición de la Met Gala 2026, celebrada en Nueva York, donde apareció con un elegante vestido negro con detalles de tul, cuero y pedrería.
Con su característico cabello largo y platino, además de un estilo gótico sofisticado, la artista demostró que continúa siendo un referente absoluto de la moda y el glamour.
En redes sociales, miles de usuarios destacaron lo joven y radiante que luce a sus 80 años.
"Parece que no envejece", "Cher desafía el tiempo" y "La verdadera reina del pop" fueron algunos de los comentarios que circularon tras su aparición pública.
Durante décadas, Cher se ha mantenido como un símbolo de transformación y reinvención artística, algo que continúa reflejándose en su imagen, energía y presencia escénica.
Una leyenda que nunca dejó de reinventarse
La carrera de Cher abarca más de seis décadas y la convirtió en una de las artistas más exitosas y versátiles del entretenimiento.
La cantante alcanzó fama internacional junto a Sonny Bono en los años 60 y posteriormente construyó una carrera solista llena de éxitos musicales, películas y programas de televisión.
Temas como Believe, If I Could Turn Back Time y Strong Enough marcaron generaciones enteras y ayudaron a consolidarla como una de las figuras femeninas más importantes del pop.
Además de su carrera musical, Cher ganó un Premio Oscar en 1988 gracias a su actuación en Moonstruck, demostrando también su talento en el cine.
En los últimos años, la artista ha recibido importantes reconocimientos, incluyendo:
· El ingreso al Rock and Roll Hall of Fame en 2024
· El premio Icon Award de Billboard
· Honores del Centro Kennedy
· Un Grammy a toda una carrera recibido en 2026
Estos homenajes consolidan su legado como una de las artistas más influyentes de todos los tiempos.
Los problemas familiares que preocupan a la cantante
Aunque atraviesa un momento exitoso a nivel profesional, Cher también enfrenta preocupaciones personales relacionadas con la salud de su hijo Elijah Blue Allman.
El músico, de 49 años, ha protagonizado diversos problemas vinculados a adicciones y salud mental. Recientemente fue ingresado en un centro psiquiátrico luego de enfrentar problemas legales relacionados con daños a la propiedad y comportamiento errático.
Según medios estadounidenses, Cher intentó obtener nuevamente la custodia legal temporal de su hijo argumentando que no puede administrar adecuadamente la herencia de su padre, el fallecido músico Gregg Allman.
Sin embargo, un juez rechazó la petición al considerar que Elijah ya recibe tratamiento especializado, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar nuevamente el caso en el futuro.
La situación se convirtió en una de las principales prioridades personales de la artista, quien ha intentado apoyar a su hijo durante el complicado proceso de rehabilitación.
Un romance que también llama la atención
Actualmente, Cher mantiene una relación con Alexander Edwards, ejecutivo y productor musical 40 años menor que ella.
La pareja ha llamado la atención mediática desde que hizo pública su relación, aunque la cantante ha dejado claro en varias entrevistas que se encuentra feliz y disfrutando plenamente esta etapa de su vida.
Además, la artista ha mostrado una relación cercana con Slash Electric, hijo pequeño de Edwards, quien incluso ha acompañado a la pareja en distintos eventos públicos.
Cher no piensa retirarse
A pesar de cumplir 80 años, Cher dejó claro que todavía no piensa desaparecer del mundo artístico.
La cantante confirmó que trabaja en nueva música junto al productor Mark Taylor, responsable del histórico éxito Believe, aunque insinuó que podría tratarse de su último álbum.
También continúa trabajando en la segunda parte de sus memorias, donde abordará distintas etapas polémicas y decisivas de su carrera y vida personal.