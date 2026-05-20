Dolph Lundgren entrega Espada de Poder a Nicholas Galitzine

La premiere de Masters of the Universe se convirtió en un auténtico viaje de nostalgia para los fanáticos de He-Man luego del emotivo encuentro entre Dolph Lundgren, protagonista de la película original de 1987, y Nicholas Galitzine, quien ahora interpreta al nuevo defensor de Eternia en la esperada adaptación cinematográfica.
El evento se realizó en el emblemático Teatro Chino TCL de Hollywood, donde ambos actores posaron juntos frente a las cámaras sosteniendo la legendaria Espada de Poder, un gesto que muchos seguidores interpretaron como el traspaso oficial del legado de He-Man a una nueva generación.
Las imágenes del momento rápidamente se viralizaron en redes sociales y fueron compartidas por medios especializados como The Hollywood Reporter, provocando reacciones de emoción entre fanáticos de distintas generaciones.
El simbólico relevo de He-Man
Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando Dolph Lundgren entregó simbólicamente la espada de Grayskull a Nicholas Galitzine durante la sesión de fotografías previa a la proyección de la película.
El actor sueco, recordado por clásicos como Rocky IV, The Punisher y Soldado Universal, confesó que durante años pensó que una nueva adaptación de He-Man nunca llegaría a concretarse.
Sin embargo, explicó que cambió de opinión cuando supo que el proyecto tendría una gran producción y un enfoque ambicioso.
"Necesitas a un tipo que sea un líder; los músculos y la fuerza son secundarios", comentó Lundgren al hablar sobre Galitzine, destacando que el joven actor logró construir el físico y la presencia necesarias para el personaje.
También reveló que, cuando interpretó a He-Man hace casi 40 años, él ya tenía la apariencia física del personaje, pero tuvo que encontrar el lado más juvenil e inocente del héroe.
Además, el actor insinuó que podría tener una aparición especial en la nueva película, aunque evitó confirmar detalles sobre un posible cameo.
¿Quién es Nicholas Galitzine?
Nicholas Galitzine es uno de los actores jóvenes más populares de los últimos años. El intérprete británico ganó notoriedad gracias a películas románticas y juveniles como Purple Hearts, Red, White & Royal Blue y The Idea of You.
Ahora enfrenta uno de los retos más importantes de su carrera al convertirse en el nuevo He-Man, uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop de los años 80.
En la nueva historia, Galitzine interpreta a Adam, un joven criado en la Tierra que descubre su verdadero origen como príncipe de Eternia y portador de la Espada de Poder.
Un elenco lleno de estrellas
La nueva versión de Masters of the Universe cuenta con un elenco de alto perfil encabezado por Nicholas Galitzine, además de figuras reconocidas de Hollywood.
Entre ellos destacan:
· Jared Leto como Skeletor
· Idris Elba como Man-At-Arms
· Alison Brie como Evil-Lyn
· Camila Mendes
· Morena Baccarin
· Kristen Wiig
La película está dirigida por Travis Knight y busca reinventar el universo de Eternia con un estilo más épico y cinematográfico, sin perder la esencia clásica que convirtió a He-Man en un fenómeno mundial.
De fracaso de taquilla a película de culto
Aunque la película original de 1987 no tuvo éxito comercial en su estreno, con el paso de los años se convirtió en una producción de culto para miles de fanáticos.
Muchos seguidores consideran que la versión protagonizada por Dolph Lundgren logró capturar el espíritu aventurero y fantástico de la franquicia creada por Mattel.
Por ello, la presencia del actor sueco en la premiere de la nueva adaptación fue vista como una especie de bendición simbólica para el proyecto de 2026.
En redes sociales, numerosos usuarios destacaron la emoción de ver juntos al "He-Man original" y a su sucesor.
El regreso de una franquicia icónica
La nueva Masters of the Universe llegará a los cines de Guatemala el próximo 4 de junio (preestreno) y representa uno de los intentos más ambiciosos de Hollywood por revivir franquicias clásicas de los años 80 para nuevas generaciones.