Guatemala Acogerá Tributo Internacional a Michael Jackson

El reconocido imitador chileno Germán Muñoz llegará por primera vez al país con un espectáculo que promete revivir la magia, los pasos icónicos y la energía del Rey del Pop en un gran tributo internacional.
La música, el baile y el legado del Rey del Pop volverán a cobrar vida en Guatemala con la llegada del reconocido tributo internacional de Michael Jackson interpretado por el artista chileno Germán Muñoz.
La presentación se realizará el próximo viernes 5 de junio a las 7:00 de la noche en Café Escenario, en un evento organizado por PASA Promotora Artística, que traerá por primera vez a Guatemala uno de los espectáculos tributo más destacados de Sudamérica.
El show promete una experiencia llena de nostalgia y emoción para los seguidores del icónico artista estadounidense, con coreografías, vestuarios y canciones que marcaron generaciones enteras.
¿Quién es Germán Muñoz?
Germán Muñoz, también conocido como Germán Muñoz Luengo, se ha convertido en uno de los tributos más reconocidos de Michael Jackson en Chile gracias a su capacidad para recrear los movimientos, la voz y la presencia escénica del artista.
Su carrera ganó notoriedad tras participar en programas televisivos de talentos e imitadores, donde sorprendió al público por la precisión de sus coreografías y su interpretación en vivo de los éxitos del Rey del Pop.
A diferencia de otros espectáculos de imitación, Germán Muñoz se caracteriza por combinar baile, caracterización y canto en directo, lo que le ha permitido construir una sólida base de seguidores tanto en televisión como en redes sociales.
Actualmente mantiene una fuerte presencia digital a través de plataformas como TikTok e Instagram, donde comparte presentaciones, ensayos y homenajes relacionados con Michael Jackson.
Un espectáculo pensado para los fanáticos del Rey del Pop
El evento buscará transportar al público a distintas etapas de la carrera de Michael Jackson mediante una producción inspirada en sus conciertos más emblemáticos.
Los asistentes podrán disfrutar de clásicos como Billie Jean, Smooth Criminal, Thriller, Beat It y Black or White, además de coreografías que recrean algunos de los movimientos más famosos del cantante estadounidense.
La organización adelantó que el espectáculo contará con una puesta en escena especial, efectos visuales y una experiencia enfocada en celebrar la música y el legado artístico del intérprete fallecido en 2009.
"Queremos que el público viva una noche llena de emoción, nostalgia y mucha energía", destacaron los organizadores del evento.
Michael Jackson sigue vigente en nuevas generaciones
A más de una década de su muerte, Michael Jackson continúa siendo una de las figuras más influyentes de la música mundial.
Su impacto en la cultura pop, la danza y la industria del entretenimiento sigue vigente gracias a sus canciones, videoclips y espectáculos que revolucionaron la escena musical internacional.
Por ello, los tributos dedicados al artista continúan atrayendo a miles de seguidores alrededor del mundo, especialmente aquellos que logran capturar la esencia y el nivel artístico que caracterizaba al cantante.
Entradas y detalles del evento
El tributo internacional a Michael Jackson se realizará:
· Fecha: Viernes 5 de junio
· Hora: 7:00 PM
· Lugar: Café Escenario
· Preventa: Q150. Taquilla: Q200
Las entradas y reservaciones ya se encuentran disponibles a través de los números 5204-5991 y 4647-6730.
Con este evento, Guatemala se suma a la lista de países que han disfrutado del talento de Germán Muñoz, un artista que ha dedicado años a mantener vivo el legado del Rey del Pop sobre los escenarios.