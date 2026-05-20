Kylie Jenner deslumbra con vestido de látex en redes sociales

Kylie Jenner volvió a acaparar la atención en Instagram tras compartir nuevas imágenes donde luce un vestido blanco de látex, con un escote pronunciado que realza su figura y confirma su estatus como una de las celebridades más influyentes en el mundo de la moda.
La empresaria y figura mediática eligió un conjunto de látex blanco para su más reciente publicación, donde el diseño resaltó su silueta gracias a un escote tipo W que apenas cubre lo suficiente y tirantes delgados.
Esta selección, acompañada de una falda a juego que define sus curvas, generó comentarios y reacciones entre millones de seguidores que rápidamente viralizaron la sesión.
En la serie de imágenes, Kylie Jenner combinó su atuendo de látex con un maquillaje en tonos nude, que incluye base ligera, sombras sutiles y gloss, detalle que no pasó inadvertido ya que corresponde a un producto recientemente lanzado de su propia marca.
Las fotografías fueron tomadas como parte de una campaña para Khy, su línea de ropa femenina enfocada en propuestas vanguardistas y con aires futuristas.
Además del look blanco, Kylie Jenner mostró otro conjunto dentro de la misma sesión: un vestido de látex negro de corte lápiz ajustado, acompañado por un top entallado, tacones altos y piezas de joyería fina.
En los reflectores tras evento en Los Ángeles
En paralelo a la difusión de estas imágenes, usuarios de redes sociales notaron la presencia de Kylie Jenner junto a Timothée Chalamet, Kendall Jenner y el actor Jacob Elordi tras acudir juntos a una fiesta exclusiva en Los Ángeles.
Los rumores sobre relaciones entre Kendall y la estrella de "Euphoria" volvieron a cobrar fuerza debido a su cercanía en este evento.
De acuerdo con fuentes cercanas citadas por People, ambas parejas mantienen una conexión especial y disfrutan su tiempo juntos gracias a sus estilos de vida afines.
Chalamet y Elordi, según relata el insider, ya tenían trato previo con la familia Jenner y comparten vínculos profesionales tras haber coincidido durante la última temporada de premiaciones en Hollywood.
El entorno de los actores y las Jenner destaca por su trato relajado con la fama y preferencia por mantener la privacidad fuera de los reflectores cada vez que la agenda lo permite.
Fuentes recalcaron que Timothée Chalamet se muestra contento con la relación de amistad entre Kendall Jenner y Jacob Elordi, enfatizando el "respeto mutuo" que hay entre ambos.