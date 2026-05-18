Sydney Sweeney y su controvertida escena con una pitón en Euphoria

El sexto episodio de la serie "Euphoria" generó un revuelo inmediato en redes sociales tras la emisión de una escena protagonizada por Sydney Sweeney.
La intérprete de Cassie vivió un momento polémico al forcejear semidesnuda con una pitón blanca, lo que llevó a la audiencia a cuestionar el rumbo de la trama y expresar su agotamiento ante giros que calificaron de extraños.
En este episodio, titulado "Stand Still And See" y transmitido por HBO, el personaje de Sydney Sweeney sigue cimentando su fama como creadora de contenido en OnlyFans.
Tras posar en bikini rosa sobre la barra del club Silver Slipper, la joven enfrenta a la enorme serpiente únicamente vestida con una tanga beige.
El público no tardó en calificar la serie de "desastre", criticando tanto el guion como la trama.
- "¿Qué clase de trama es esta en Euphoria?"
- "Este ha sido el peor episodio de la temporada hasta ahora. Claro, fue el que menos tiempo tuvo a Maddy en pantalla".
- "Este podría ser el episodio más flojo de la temporada hasta ahora. Demasiado lento, demasiado monólogo de Lexi otra vez, y poca acción en la trama. Lo único que lo salvó fueron las escenas emotivas de Rue. Necesitamos que vuelva el caos cuanto antes. Euphoria, ¿qué pasó?".
Impacto en la audiencia
Sin embargo, la trama no se limitó al impactante reto visual. En el mismo capítulo, la exmejor amiga y ahora mánager de Cassie, Maddy (interpretada por Alexa Demie), la lleva a una sesión fotográfica con bailarinas como Magick, papel que interpreta la cantante Rosalía, y Kitty, a cargo de Anna Van Patten.
Euphoria y su tercera temporada sigue estando en boca de todos acerca del papel de Sydney Sweeney al encarnar a Cassie.
Hay varias escenas de la intérprete que continúan dando que hablar: cuando se disfrazó de perro o bebé, se lamía los dedos del pie o se masturbaba con diversos juguetes sexuales.
Pues bien, Sydney Sweeney habló recientemente acerca de esta polémica en la promoción de la propia cinta en palabras a W Magazine.
"No me pongo nerviosa con las escenas en las que aparezco desnuda. Creo que el cuerpo femenino es algo muy poderoso. Estoy contando la historia de mi personaje, así que tengo la responsabilidad de contarla bien y hacer lo que sea necesario", dijo.