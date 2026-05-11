 Euphoria: La escena polémica que desató críticas sexuales
Farándula

¿Cruzó la línea? Revelan la escena de Euphoria que desató críticas por su alto contenido sexual

Sydney Sweeney fue criticada por protagonizar escenas subidas de tono que no van de acuerdo a la historia de Cassie Howard, el personaje que interpreta en la serie.

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Sydney Sweeney, Instagram
Sydney Sweeney / FOTO: Instagram

La emisión del quinto episodio de la tercera temporada de "Euphoria" desató una ola de comentarios y críticas al mostrar escenas sexuales interpretadas por Sydney Sweeney, quien da vida a Cassie Howard, retratada en la serie como creadora de contenido en OnlyFans

La audiencia reaccionó con rechazo al contenido sexual explícito, señalando que la ficción había sobrepasado límites que antes no había cruzado.

El episodio de Euphoria titulado "This Little Piggy" mostró a Cassie grabando diferentes tipos de material para su perfil en la conocida plataforma de suscripción. 

Entre las escenas que más llamaron la atención de los espectadores estuvieron aquellas en las que Cassie se chupa los dedos del pie, posa en topless y realiza sesiones de ASMR en ropa interior, susurrando mensajes sugerentes al micrófono y generando incomodidad entre el público.

La difusión de estas imágenes impactó en redes sociales, donde los usuarios calificaron el capítulo de "perturbador" y aseguraron que la serie "ya fue demasiado lejos".

Entre los comentarios más repetidos estuvo la incomodidad generada al ver a Cassie practicándose acciones fetichistas para su audiencia virtual, además de la percepción de que la temporada se convierte en un "ritual de humillación para Sydney Sweeney".

Evidencia de estereotipos y contenido cuestionable

Las críticas no solo se limitaron al público general; creadoras reales de OnlyFans manifestaron su inconformidad ante la representación mostrada en Euphoria.

Varias de ellas advirtieron que muchas de las prácticas que se ven en pantalla están prohibidas por las políticas de uso de la plataforma, como la simulación de menores.

Sydney Leathers, creadora con experiencia en OnlyFans, señaló la presencia de elementos "ridículos y caricaturescos" en la trama y recordó que, en la vida real, existen reglas estrictas impuestas por las procesadoras de pago y por la propia plataforma.

Maitland Ward, actriz y popular creadora en OnlyFans, fue tajante al criticar la decisión de vestir a Cassie como una bebé para producir contenido sexual.

Para Ward, esto refuerza el estereotipo de que las trabajadoras sexuales carecen de moral y harían cualquier cosa por dinero, un prejuicio que sigue generando estigma. Además resaltó la tendencia de Euphoria a trivializar y hasta banalizar situaciones delicadas en vez de abordarlas con profundidad o responsabilidad narrativa.

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