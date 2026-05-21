Maribel Guardia destituida: nueva albacea para su nieto

El reciente nombramiento de Addis Tuñón como tutora definitiva de José Julián, hijo de la fallecida pareja Imelda Tuñón y Julián Figueroa, marca un nuevo capítulo en el complicado entorno familiar que envuelve a Maribel Guardia.
Un juez resolvió designar a Addis en este rol, ahora responsable legal de varios asuntos del menor, dejando de lado a Maribel Guardia y posicionando este cambio como el nuevo eje de la disputa.
Este ajuste legal surge tras una intensa coyuntura mediática y familiar en torno a la custodia y bienestar de José Julián, foco de una controversia que también involucra a otras figuras de la familia Figueroa.
El anuncio fue realizado por la propia Addis Tuñón en el programa ‘De primera mano’, donde presentó el documento legal que confirma oficialmente su responsabilidad como tutora.
La designación judicial partió de una terna en la que participaron varias personas, incluyéndola a ella. Addis reveló que fue llamada recientemente para aceptar el papel de tutriz, una figura encargada de representar y velar por los intereses legales del menor sin que esto implique de inmediato un cambio total de custodia.
"Se abre una terna donde comparecen varias personas, sucedió hace dos semanas. El día de hoy se me cita para aceptar este cargo, es una responsabilidad y la acepté. Con todo el amor que le tengo al menor y con toda la cercanía que tenemos", dijo al precisar su nueva función ante los medios.
Esta decisión la coloca en una posición clave dentro del proceso legal, estableciéndola como la persona que asumirá el resguardo y representación del menor en los asuntos jurídicos, desplazando a Maribel Guardia como figura principal en estos trámites.
Por el momento, Maribel Guardia no ha reaccionado públicamente a la decisión judicial que la deja fuera de esta responsabilidad. El entorno familiar se mantiene expectante ante los próximos movimientos en el proceso, que sigue sumando episodios desde inicios de año.
Las primeras acciones de Addis como tutora
Tras la aceptación formal del cargo, Addis Tuñón comunicó de inmediato su primera decisión relevante: solicitar la remoción de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, como albacea del menor.
La periodista explicó en el mismo programa que este trámite oficial fue presentado el día de su nombramiento, lo que reconfigura parte de la administración legal de los bienes o derechos del niño.
"Les quiero compartir algo importante. La primera acción que tomo yo como tutriz, con este cargo, es pedir la remoción del señor Marco Chacón como albacea. Esta solicitud ya se hizo el día de hoy", expresó Addis Tuñón en su mensaje televisivo, marcando así el inicio de su gestión y abriendo una nueva etapa en el entramado legal de la familia.
Este nuevo giro se suma a un proceso legal y familiar que escaló en enero de 2025, cuando Maribel Guardia interpuso una denuncia contra Imelda Tuñón por presunta violencia familiar.
En aquella ocasión, la reconocida actriz aclaró públicamente que su intención no era quedarse definitivamente con su nieto, sino priorizar el bienestar de José Julián durante el desarrollo de la investigación.
La controversia ha mantenido en el foco de atención la dinámica y el futuro del entorno familiar del menor, destacando la importancia de las figuras de tutela y representación legal en casos de disputa.