José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñón: Documentos Revelados

José Manuel Figueroa inició acciones legales contra Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, luego de que se difundiera un audio en el que ella acusa al cantante de abuso contra su hermano fallecido.
El conflicto sale a la luz a pocos días de cumplirse tres años del deceso de Julián, intensificando la atención pública sobre la familia Figueroa.
Según lo detallado en sus redes sociales, José Manuel Figueroa presentó la demanda por daño moral en el juzgado 25 de lo civil, dejando claro que la querella no responde solo a motivos personales.
El músico afirmó que busca proteger la memoria de Julián y salvaguardar el honor familiar ante declaraciones que considera falsas y perjudiciales.
En un extenso mensaje publicado el 12 de febrero, José Manuel enfatizó la gravedad de las consecuencias ocasionadas por los dichos de Tuñón e insistió en la necesidad de responder legalmente.
"Los derechos y la dignidad de una persona fallecida no terminan con su partida. A quienes quedamos, nos corresponde proteger su legado y defender su honor frente a quienes deciden difamarlo", escribió el hijo de Joan Sebastian.
José Manuel también dedicó unas palabras directas a Imelda Tuñón.
"Es desgarrador ver cómo tú, que prometiste amarlo hasta la muerte, ahora buscas empañar su recuerdo. No hay justificación para lo que se ha hecho tanto en mi contra como en la de Julián", expresó.
Además, remarcó que la demanda surge tras la difusión de un audio en redes sociales donde se le acusa, y lamentó profundamente que su sobrino, hijo de Julián e Imelda, quede en medio de un nuevo conflicto judicial.
La polémica por la autenticidad del audio
El conflicto tuvo origen tras la difusión de un audio donde Imelda Tuñón realizó denuncias contra José Manuel Figueroa, material que rápidamente ganó notoriedad en plataformas digitales.
Luego, circularon versiones que apuntan a que la grabación podría haber sido manipulada o generada con Inteligencia Artificial, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre su veracidad.
El cantante subrayó que el proceso legal tiene como finalidad proteger la verdad sobre Julián Figueroa y evitar que ataques públicos afecten el nombre de su hermano. José Manuel mencionó que no permitirá que se cuestione la versión familiar sin consecuencias, recurriendo a la ley como mecanismo de resguardo.
"La lucha por la verdad también es una lucha por mi padre y por ustedes, mis tres hermanos", agregó Figueroa, resaltando que su objetivo es mantener intacta la integridad del legado familiar. Reiteró además su descontento por las consecuencias que un menor, aludiendo a su sobrino, deberá enfrentar por un conflicto que no le pertenece.