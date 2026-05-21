 Orden de Arresto Emitida Contra Wiz Khalifa
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Emiten orden de arresto contra Wiz Khalifa

El famoso rapero estadounidense vuelve a estar en el centro de la controversia luego de que autoridades europeas emitieran una orden relacionada con un incidente.

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wiz khalifa / FOTO: Instagram

El famoso rapero estadounidense Wiz Khalifa enfrenta nuevos problemas legales en Europa. Lo anterior, luego de que autoridades de Rumania ordenaran su arresto por un caso relacionado con posesión y consumo de marihuana durante un concierto realizado en 2024.

El caso se remonta a julio de 2024, cuando el intérprete de éxitos como See You Again se presentó en el festival "Beach, Please!" celebrado en la ciudad costera de Costinesti, a orillas del mar Negro.  Durante su show, el artista fue detenido tras fumar marihuana sobre el escenario, acción que generó una investigación inmediata por parte de la policía local.

De acuerdo con la investigación, las autoridades comprobaron que el cantante tenía en su posesión alrededor de 18 gramos de cannabis, una cantidad que constituye delito bajo la legislación rumana y que puede ser castigada con hasta dos años de prisión. El proceso judicial avanzó durante los meses siguientes y, según reportes internacionales, la justicia rumana emitió inicialmente una condena de nueve meses de cárcel por posesión ilegal de drogas.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Casación confirmó la sentencia y la orden de arresto fue ratificada tras rechazarse la apelación presentada por el músico. La noticia ha provocado gran revuelo entre los seguidores del artista, quien es conocido tanto por su carrera musical como por hablar abiertamente sobre su consumo de cannabis.

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De hecho, en diversas entrevistas ha reconocido su afinidad con la marihuana e incluso ha desarrollado proyectos comerciales relacionados con esta industria. Tras el incidente ocurrido en Rumania, el propio artista aseguró públicamente que nunca tuvo intención de faltar al respeto al país europeo y prometió no repetir ese tipo de conductas en el futuro.

Sin embargo, la decisión judicial mantiene el caso abierto y coloca nuevamente al rapero bajo los reflectores internacionales.

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Hasta el momento no está claro si las autoridades rumanas buscarán mecanismos internacionales para ejecutar la orden de arresto o solicitar una eventual extradición.

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