 Vampiros Guatemaltecos Deslumbran en Cannes con 'Madrugada'
Farándula

Vampiros guatemaltecos llegan a Cannes con "Madrugada", el nuevo corto de Sebastián Lojo

El cine guatemalteco volvió a destacar internacionalmente gracias a Sebastián Lojo y su cortometraje Madrugada, presentado en la prestigiosa Quincena de Cineastas de Cannes.

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Madrugada Sebastián Lojo, Foto EFE
Madrugada Sebastián Lojo / FOTO: Foto EFE

El cine guatemalteco volvió a conquistar la atención internacional en el Festival de Cannes 2026 gracias al estreno de Madrugada, una producción dirigida por el cineasta Sebastián Lojo que presentó una oscura y profundamente humana visión del vampirismo en la sección paralela Quincena de Cineastas.

La historia, ambientada en la Ciudad de Guatemala, se aleja de los tradicionales relatos de terror y convierte a los vampiros en personas comunes atrapadas en una existencia marcada por la culpa, la pobreza y el deseo de proteger a sus seres queridos.

El cortometraje tuvo su estreno este jueves durante la jornada de clausura de la Quincena de Cineastas, uno de los espacios más prestigiosos e importantes para el cine independiente y de autor dentro del festival francés.

Un vampiro lejos de los clichés de Hollywood

En Madrugada, el protagonista es Koki, interpretado por Marvin Navas, un humilde jardinero que guarda un secreto aterrador: es un vampiro.

Junto a su esposa, interpretada por Alejandra Muñoz, el personaje vive preocupado por la posibilidad de haber heredado esa condición a su hijo.

Sin embargo, lejos de retratar a los vampiros como criaturas seductoras y violentas, Sebastián Lojo decidió construir personajes profundamente humanos y vulnerables.

"Es un hombre decente, normal, trabajador", explicó el director durante una entrevista con EFE al referirse al protagonista.

La película muestra el vampirismo como una maldición dolorosa más que como un poder sobrenatural, obligando a los personajes a convivir con la culpa y la necesidad de sobrevivir.

Una metáfora sobre la realidad guatemalteca

Sebastián Lojo explicó que el cortometraje también funciona como una metáfora social sobre las condiciones de vida en Guatemala.

El director señaló que el silencio, la violencia y los traumas heredados forman parte de la realidad cotidiana de muchas familias trabajadoras en el país.

"El mundo en Guatemala específicamente puede ser muy cruel con la mayoría de sus habitantes", expresó el cineasta.

Por ello, decidió utilizar el elemento fantástico del vampirismo para hablar sobre las cargas emocionales y sociales que afectan a las personas comunes.

Según Lojo, el objetivo no era crear un mensaje político directo o didáctico, sino transmitir emociones y sensaciones a través de la historia.

"Trato de que los elementos políticos sean como una telaraña que entreteje la película", comentó.

¿Quién es Sebastián Lojo?

Sebastián Lojo nació en Guatemala en 1989 y ha desarrollado gran parte de su carrera dentro del cine independiente.

Aunque ha trabajado principalmente como director de fotografía, también dirigió el largometraje Los fantasmas en 2020, producción que recibió reconocimiento en circuitos internacionales de cine.

Actualmente reside en Londres, pero continúa desarrollando proyectos vinculados a Guatemala y a historias relacionadas con la identidad, la memoria y las realidades sociales latinoamericanas.

El director también reveló que la idea de Madrugada nació inicialmente como una especie de broma entre él y su pareja y colaboradora creativa, Remi Itani, quien participó como coautora del guion.

Con el tiempo, la propuesta evolucionó hasta convertirse en un proyecto más ambicioso que incluso podría transformarse en un futuro largometraje.

Guatemala continúa ganando espacio en el cine internacional

La presencia de Madrugada en Cannes representa un nuevo logro para el cine guatemalteco, que en los últimos años ha ganado cada vez más visibilidad en festivales internacionales.

Producciones nacionales han comenzado a destacar por sus historias originales, propuestas visuales y narrativas enfocadas en problemáticas sociales y culturales propias de la región.

La participación en espacios como la Quincena de Cineastas también abre oportunidades importantes para futuros proyectos, coproducciones y financiamiento internacional.

En el caso de Madrugada, el cortometraje no solo llamó la atención por su estética oscura y su mezcla de terror y drama social, sino también por ofrecer una visión distinta del género vampírico, alejada de los clichés tradicionales del cine comercial.

Un vampirismo más humano y triste

Uno de los elementos más destacados de la producción es precisamente la manera en que transforma la figura clásica del vampiro.

"Aquí no existen castillos, capas ni glamour sobrenatural. Los personajes viven en barrios humildes, trabajan, aman y sufren mientras cargan con una condición que los obliga a hacer daño para sobrevivir", se detalla.

Para Sebastián Lojo, el verdadero centro de la historia no es el terror, sino las relaciones humanas y la búsqueda de espacios seguros donde las personas puedan mostrarse vulnerables.

"En el centro son personas normales que se quieren, que quieren vivir una vida digna", afirmó el realizador.

Con Madrugada, Guatemala no solo presentó vampiros en Cannes, sino también una poderosa reflexión sobre la culpa, la violencia social y la necesidad de solidaridad en medio de la oscuridad.

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