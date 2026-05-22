Asesinan al cantante urbano Degezeta en Culiacán

Un ataque armado ocurrido frente al estadio Ángel Flores, en Culiacán, Sinaloa, terminó con la vida de Mario Alberto Barreto Domínguez, conocido como Degezeta, joven promesa de la música urbana originario de Hermosillo, Sonora.
De acuerdo con información proporcionada por autoridades locales, el cantante, de apenas 22 años, viajaba en un Nissan Versa gris cuando sujetos armados lo interceptaron en las inmediaciones del estadio, sede del equipo Tomateros de Culiacán.
Junto a él se encontraba Iván Marlon, de 45 años, quien también falleció en el lugar a consecuencia del tiroteo.
Ambos acababan de salir de un estudio de grabación, donde trabajaban en nuevos proyectos que buscaban consolidar la presencia musical de Degezeta.
Fue entonces cuando los atacantes, que ya los acechaban desde otro vehículo en movimiento, abrieron fuego y se dieron a la fuga.
El hecho originó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad que acordonaron el área y dieron inicio a las investigaciones correspondientes.
Familiares del joven artista acudieron a identificar el cuerpo y gestionaron su traslado a Hermosillo, su ciudad natal, donde será despedido por sus seres queridos.
Investigan el móvil del ataque
Las autoridades mantienen diversas líneas de investigación y aún no informan sobre personas detenidas en relación con el homicidio. Trascendió que el caso continúa abierto mientras se intenta esclarecer el motivo del atentado y quién estuvo detrás del crimen.
Versiones aportadas por personas cercanas al caso señalan que Degezeta y su acompañante habían pasado las horas previas en un estudio de grabación cercano al lugar del ataque.
El estudio era frecuentado por artistas locales y servía como espacio para la creación de nuevas producciones musicales.
Degezeta mostró afinidad por la música desde temprana edad, comenzando en el rap antes de orientarse por los sonidos urbanos como el reggaetón. En los últimos años, su carrera comenzó a tomar fuerza en la región noroeste, ganando público y reconocimiento dentro de la escena.
Uno de sus temas más populares, "Chanel", lo grabó en colaboración con Jacobo, cantante originario de Culiacán. La proyección del joven artista crecía entre la audiencia juvenil que sigue el género urbano a nivel local y regional, lo que aumentaba sus expectativas de consolidarse profesionalmente.