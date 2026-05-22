 Asesinan al cantante urbano Degezeta en Culiacán
Farándula

Asesinan a Degezeta, un cantante urbano, tras salir de grabar en Culiacán

La joven promesa musical de 22 años salía de un estudio de grabación cuando sus agresores se acercaron y dispararon en múltiples ocasiones.

Compartir:
Degezeta, Instagram
Degezeta / FOTO: Instagram

Un ataque armado ocurrido frente al estadio Ángel Flores, en Culiacán, Sinaloa, terminó con la vida de Mario Alberto Barreto Domínguez, conocido como Degezeta, joven promesa de la música urbana originario de Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades locales, el cantante, de apenas 22 años, viajaba en un Nissan Versa gris cuando sujetos armados lo interceptaron en las inmediaciones del estadio, sede del equipo Tomateros de Culiacán.

Junto a él se encontraba Iván Marlon, de 45 años, quien también falleció en el lugar a consecuencia del tiroteo.

Ambos acababan de salir de un estudio de grabación, donde trabajaban en nuevos proyectos que buscaban consolidar la presencia musical de Degezeta.

Fue entonces cuando los atacantes, que ya los acechaban desde otro vehículo en movimiento, abrieron fuego y se dieron a la fuga.

El hecho originó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad que acordonaron el área y dieron inicio a las investigaciones correspondientes. 

Familiares del joven artista acudieron a identificar el cuerpo y gestionaron su traslado a Hermosillo, su ciudad natal, donde será despedido por sus seres queridos.

Investigan el móvil del ataque

Las autoridades mantienen diversas líneas de investigación y aún no informan sobre personas detenidas en relación con el homicidio. Trascendió que el caso continúa abierto mientras se intenta esclarecer el motivo del atentado y quién estuvo detrás del crimen.

Versiones aportadas por personas cercanas al caso señalan que Degezeta y su acompañante habían pasado las horas previas en un estudio de grabación cercano al lugar del ataque.

El estudio era frecuentado por artistas locales y servía como espacio para la creación de nuevas producciones musicales.

Degezeta mostró afinidad por la música desde temprana edad, comenzando en el rap antes de orientarse por los sonidos urbanos como el reggaetón. En los últimos años, su carrera comenzó a tomar fuerza en la región noroeste, ganando público y reconocimiento dentro de la escena.

Uno de sus temas más populares, "Chanel", lo grabó en colaboración con Jacobo, cantante originario de Culiacán. La proyección del joven artista crecía entre la audiencia juvenil que sigue el género urbano a nivel local y regional, lo que aumentaba sus expectativas de consolidarse profesionalmente.

En Portada

Guatemala bajo efectos de onda del este: pronostican lluvias, vientos y altas temperaturast
Nacionales

Guatemala bajo efectos de onda del este: pronostican lluvias, vientos y altas temperaturas

08:01 AM, Mayo 22
Accidente deja una mujer fallecida en ruta hacia Puerto San Josét
Nacionales

Accidente deja una mujer fallecida en ruta hacia Puerto San José

07:12 AM, Mayo 22
Video capta impactante accidente entre automovilista y motorista en Palínt
Nacionales

Video capta impactante accidente entre automovilista y motorista en Palín

06:56 AM, Mayo 22
OMS eleva a muy alto el riesgo por el brote de ébola en el Congot
Internacionales

OMS eleva a "muy alto" el riesgo por el brote de ébola en el Congo

07:51 AM, Mayo 22
Netflix convierte las críticas contra James Rodríguez en campaña viral para su nuevo documentalt
Deportes

Netflix convierte las críticas contra James Rodríguez en campaña viral para su nuevo documental

09:12 AM, Mayo 22

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoFiscal GeneralReal MadridEstados UnidosLiga NacionalDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar