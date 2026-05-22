David Hasselhoff: Impactantes fotos en silla de ruedas a los 73

David Hasselhoff, reconocido mundialmente por su papel de Mitch Buchannon en Baywatch, sorprendió recientemente a sus seguidores cuando apareció en silla de ruedas y con el tobillo vendado a sus 73 años.
Las imágenes, que rápidamente generaron revuelo, muestran a un David Hasselhoff visiblemente más delgado y cabizbajo mientras salía de una sesión de fisioterapia en Los Ángeles.
La salud del actor atraviesa un momento delicado tras someterse a cirugías tanto de rodilla como de cadera.
Fuentes cercanas al protagonista afirman que en las últimas semanas le colocaron prótesis, lo que explicaría la presencia del vendaje y el uso de la silla de ruedas durante sus apariciones públicas recientes.
A lo largo de su vida, David Hasselhoff se caracterizó por mantenerse en excelente condición física, consolidando una imagen atlética que quedó grabada en la memoria colectiva gracias a su papel como socorrista en la exitosa serie estadounidense.
Sin embargo, las nuevas fotografías, publicadas por el medio ‘Page Six’, muestran una faceta distinta: la fragilidad y delgadez han reemplazado la imagen vital y fuerte que tanto lo distinguía.
Según medios estadounidenses, el intérprete lleva meses bajo atención médica y la preocupación por su estado se ha intensificado.
El mes pasado, David Hasselhoff fue visto utilizando un andador durante un paseo, acompañado de su esposa, por el vecindario de West Hills, enfatizando los cambios en su movilidad.
Recuperación y nuevos desafíos
Durante este proceso, los representantes del actor han limitado sus declaraciones públicas. Aunque en esta última ocasión prefirieron no hacer comentarios, anteriormente aseguraron que David Hasselhoff se encontraba bien y en proceso de recuperación tras las intervenciones quirúrgicas, recibiendo fisioterapia de manera regular.
Personas cercanas a su círculo afirmaron que el actor planea reanudar sus actividades físicas una vez termine la rehabilitación.
Sus intenciones incluyen volver a ejercitarse, realizar senderismo e incluso regresar a ciertos proyectos artísticos, tanto en la actuación como en la música, reflejando su determinación por seguir activo a pesar de las adversidades.
La noticia del estado de salud de David Hasselhoff ha causado gran impacto entre sus seguidores y en la prensa internacional. El actor, alguna vez símbolo de vitalidad y energía, ahora enfrenta uno de los mayores retos de su vida al lidiar con las consecuencias de sus cirugías y el envejecimiento.