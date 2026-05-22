 David Hasselhoff: Impactantes fotos en silla de ruedas a los 73
Farándula

David Hasselhoff, irreconocible tras sus últimas fotos en silla de ruedas a los 73 años

El icónico actor de Baywatch fue fotografiado en silla de ruedas y con una lesión en el tobillo, luego de someterse a cirugías de rodilla y cadera.

Compartir:
David Hasselhoff, Instagram
David Hasselhoff / FOTO: Instagram

David Hasselhoff, reconocido mundialmente por su papel de Mitch Buchannon en Baywatch, sorprendió recientemente a sus seguidores cuando apareció en silla de ruedas y con el tobillo vendado a sus 73 años.

Las imágenes, que rápidamente generaron revuelo, muestran a un David Hasselhoff visiblemente más delgado y cabizbajo mientras salía de una sesión de fisioterapia en Los Ángeles.

La salud del actor atraviesa un momento delicado tras someterse a cirugías tanto de rodilla como de cadera.

Fuentes cercanas al protagonista afirman que en las últimas semanas le colocaron prótesis, lo que explicaría la presencia del vendaje y el uso de la silla de ruedas durante sus apariciones públicas recientes.

A lo largo de su vida, David Hasselhoff se caracterizó por mantenerse en excelente condición física, consolidando una imagen atlética que quedó grabada en la memoria colectiva gracias a su papel como socorrista en la exitosa serie estadounidense.

Sin embargo, las nuevas fotografías, publicadas por el medio ‘Page Six’, muestran una faceta distinta: la fragilidad y delgadez han reemplazado la imagen vital y fuerte que tanto lo distinguía.

Según medios estadounidenses, el intérprete lleva meses bajo atención médica y la preocupación por su estado se ha intensificado.

El mes pasado, David Hasselhoff fue visto utilizando un andador durante un paseo, acompañado de su esposa, por el vecindario de West Hills, enfatizando los cambios en su movilidad.

Recuperación y nuevos desafíos

Durante este proceso, los representantes del actor han limitado sus declaraciones públicas. Aunque en esta última ocasión prefirieron no hacer comentarios, anteriormente aseguraron que David Hasselhoff se encontraba bien y en proceso de recuperación tras las intervenciones quirúrgicas, recibiendo fisioterapia de manera regular.

Personas cercanas a su círculo afirmaron que el actor planea reanudar sus actividades físicas una vez termine la rehabilitación.

Sus intenciones incluyen volver a ejercitarse, realizar senderismo e incluso regresar a ciertos proyectos artísticos, tanto en la actuación como en la música, reflejando su determinación por seguir activo a pesar de las adversidades.

La noticia del estado de salud de David Hasselhoff ha causado gran impacto entre sus seguidores y en la prensa internacional. El actor, alguna vez símbolo de vitalidad y energía, ahora enfrenta uno de los mayores retos de su vida al lidiar con las consecuencias de sus cirugías y el envejecimiento.

En Portada

Thelma Aldana, exfiscal de Guatemala exiliada en EE. UU.: Vemos una luz para volver a casat
Nacionales

Thelma Aldana, exfiscal de Guatemala exiliada en EE. UU.: "Vemos una luz para volver a casa"

09:26 AM, Mayo 22
Revocan medidas sustitutivas a exdirector de Informática del TSEt
Nacionales

Revocan medidas sustitutivas a exdirector de Informática del TSE

01:38 PM, Mayo 22
Declaran alerta amarilla preventiva por escasez de lluvias y altas temperaturast
Nacionales

Declaran alerta amarilla preventiva por escasez de lluvias y altas temperaturas

12:11 PM, Mayo 22
San Pedro va por la remontada ante Suchitepéquezt
Deportes

San Pedro va por la remontada ante Suchitepéquez

04:48 PM, Mayo 22
Xelajú busca la heroica ante Municipal en la gran final del Clausura 2026t
Deportes

Xelajú busca la heroica ante Municipal en la gran final del Clausura 2026

02:38 PM, Mayo 22

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoFiscal GeneralReal MadridLiga NacionalEstados UnidosDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar