El Dolor de ser Dejado en Visto en WhatsApp: Reacciones Emocionales

El doble check azul de WhatsApp, que señala la lectura de un mensaje, puede detonar una reacción emocional intensa y ansiedad, sobre todo en quienes han vivido episodios de rechazo o inseguridad afectiva.
Para muchos, ver el mensaje leído y no recibir respuesta en cuestión de minutos se transforma en una molestia real, difícil de explicar, pero cada vez más común en las interacciones digitales actuales.
El cerebro experimenta una pequeña recompensa emocional cuando recibe señales de respuesta en plataformas como WhatsApp.
Al obtener una contestación, se libera dopamina, neurotransmisor que interviene en la motivación y la sensación de placer, según explica Cristina Saiz Manceñido, psicóloga especializada en trauma y apego.
El conflicto comienza cuando la recompensa no llega. El mensaje es leído, pero no contestado; esto activa un estado de alerta y lleva a la mente a buscar explicaciones.
Este circuito se ha visto potenciado por la inmediatez y las gratificaciones constantes derivadas de los dispositivos móviles, haciendo que la expectativa frustrada se traduzca en incomodidad e inseguridad y provoca la necesidad casi automática de verificar el teléfono una y otra vez.
Personas con antecedentes de soledad, inseguridad o rechazo pueden reaccionar con pensamientos automáticos como "me está ignorando", "no le importo" o "prefiere hablar con otra persona" frente al silencio en WhatsApp.
Esta tendencia, conocida como "lectura de mente", y el hábito de convertir las respuestas ajenas en juicios sobre uno mismo, potencian la ansiedad y las reacciones impulsivas.
Impacto emocional y estrategias poco saludables
La reacción puede manifestarse como tristeza, enojo, vergüenza o el impulso de tomar medidas para "recuperar el control".
Entre ellas, algunas personas deciden no responder al siguiente mensaje o cortar la conversación. Sin embargo, especialistas apuntan que esas estrategias solo refuerzan el ciclo de malestar y dificultan la cercanía en relaciones digitales.
En el contexto laboral, este fenómeno adopta el nombre de "telepresión": la sensación de obligación de contestar mensajes al instante, incluso fuera de horario. Aunque el término nació para describir la realidad del trabajo remoto y conectado, hoy se extiende a la vida personal y contribuye al aumento de la ansiedad y la dificultad para desconectarse del móvil.
La clave no es reprimir la emoción, sino aprender a pausar entre el estímulo (el mensaje no contestado) y la interpretación que generamos. Antes de reaccionar de manera impulsiva conviene preguntarse:
- ¿Qué supongo como cierto?
- ¿Existen otras explicaciones plausibles?
- ¿Qué necesito realmente en este momento?
Saiz Manceñido recomienda avanzar hacia una comunicación más directa, expresando claramente cómo nos sentimos sin acusar ni exigir respuestas. Cuando el malestar se repite de manera intensa, lo aconsejable es dejar de buscar culpables fuera y reconocer el propio patrón para poder regularlo y dejar de depender de la respuesta ajena o del móvil.