Costa Rica elige presidente entre la promesa de mano dura

Los costarricenses acuden a las urnas para elegir al presidente y a los 57 diputados del Congreso para el periodo 2026-2030, tras una campaña electoral marcada por la ventaja en las encuestas de la oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, Laur, EFE/Jeffrey Arguedas
Los costarricenses participan este domingo en las elecciones generales para escoger a su presidente y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030, tras una campaña política marcada por el tema de la inseguridad relacionada al narcotráfico, catalogado por la población como el principal problema del país.

Las urnas abrieron este domingo a las 6.00 hora local (12.00 GMT) y estarán abiertas por 12 horas hasta las 18.00 hora local (00.00 GMT del lunes), para que los 3,7 millones de personas empadronadas decidan a los futuros gobernantes de este país centroamericano considerado como la democracia más estable de América Latina.

Durante la jornada estarán abiertas 7.154 juntas receptoras de votos ubicadas en su mayoría en centros educativos públicos de todo el país, además de mesas de votación en las cárceles para 10.730 reclusos; en hogares de ancianos y otros sitios.ç

Debido a la diferencia horaria, las primeras mesas de votación en abrir lo hicieron el sábado, hora costarricense, en países como Australia, China, India, Corea del Sur y Filipinas, que son parte de las 42 naciones donde Costa Rica tiene habilitados centros de votación en 49 consulados, para que un total de 67.720 ciudadanos ejerzan su derecho al voto en el exterior.

La campaña previa a las elecciones estuvo marcada por el tema de la inseguridad, que en las encuestas es considerado por la población como el principal problema del país debido al incremento de los homicidios, que en su mayoría son atribuidos al ajuste de cuentas entre bandas narcotraficantes.

Laura Fernández ha prometido mano dura 

La candidata oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, ha prometido mano dura contra el crimen organizado, la posibilidad de establecer un estado de excepción en zonas conflictivas, reformar el Poder Judicial y las leyes contra la criminalidad y terminar la construcción de una mega cárcel inspirada en el modelo implementado en El Salvador por el presidente de ese país, Nayib Bukele.

Los candidatos de oposición con mayor apoyo en las encuestas, como Claudia Dobles de la centroizquierdista Coalición Agenda Ciudadana, y Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, han coincidido en la necesidad de mejorar leyes contra el crimen organizado y operativos especiales de la policía, pero han presentado propuestas con un mayor enfoque en la parte social, la educación, la recuperación de espacios públicos, el deporte y la cultura.

Muchos de los 19 candidatos de partidos opositores han señalado de autoritario el proyecto de Fernández, quien se ha presentado como la "heredera" del presidente Rodrigo Chaves y ha prometido darle continuidad a sus planes.

Para el puesto de presidente hay 20 candidatos, de los cuales 15 son hombres y 5 son mujeres, mientras que en el caso de los diputados, hay 1.207 candidaturas, de las que un 49,1% son mujeres y 50,9% son hombres.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que dará los primeros resultados a las 20.45 hora local (02.45 GMT del lunes) ha garantizado que el proceso electoral está "blindado" debido a una serie de controles y vigilancia que se aplican al material electoral y a la presencia de fiscales de los partidos políticos en las mesas de votación, entre otros.

