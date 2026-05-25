Aislinn Derbez deslumbra con su vestido más arriesgado

La noche de los Spotify Podcast Awards 2026 se llenó de miradas cuando Aislinn Derbez sorprendió con un look inesperado y audaz, dejando claro que atraviesa uno de sus mejores momentos personales y profesionales.
Su aparición en la alfombra roja no solo destacó por su actitud relajada, sino porque la actriz eligió un atuendo que rompió con sus elecciones tradicionales y mostró una faceta más atrevida de su estilo.
La actriz apostó por un sofisticado vestido en color negro diseñado por la mexicana Marika Vera, famosa por su visión sensual y contemporánea de la moda.
El atuendo unió transparencias sutiles en chiffon con cortes bien pensados, resaltando la silueta de Aislinn Derbez sin perder la elegancia.
Los cut-outs laterales marcaron la diferencia, no solo estilizando la figura, sino también añadiendo ese toque contemporáneo y seguro que captó la atención de todos.
La falda semitranslúcida ofreció movimiento y dramatismo, haciendo que cada paso se notara fluido y natural. Para equilibrar el conjunto, las mangas transparentes aportaron un aire sofisticado y contenido, logrando que el look se percibiera refinado pero lleno de personalidad.
@aislinnderbez
Ayer en los #SpotifyAwards @La Magia Del Caos estuvo nominado como mejor podcast de Amor Propio.♬ So Easy (To Fall In Love) - Olivia Dean
Presencia en los Spotify Podcast Awards 2026
Más allá de su deslumbrante atuendo, Aislinn Derbez acudió al evento como nominada en la categoría Podcast de bienestar favorito por su proyecto "La magia del caos".
Aunque el premio terminó en manos de Seis de Copas, la nominación fue suficiente para reafirmar el alcance e influencia de su propuesta, que conecta con oyentes interesados en el bienestar desde un enfoque accesible y personal.
Durante la premiación, Aislinn Derbez se mostró cercana con sus seguidores y compañeros, transmitiendo gratitud y autenticidad.
El 2026 no solo trae reconocimiento en el mundo del podcast para Aislinn Derbez. La actriz prepara su regreso a la pantalla grande con el estreno de la película "Hasta el fin del mundo", programado para el 23 de julio en cines de México.
Este proyecto ha generado expectativas, en especial porque comparte créditos con su exesposo Mauricio Ochmann, con quien mantiene una relación pública marcada por la madurez y el profesionalismo.