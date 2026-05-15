 Michael Jackson Regresa al Número 1 y Supera a Bad Bunny en Spotify
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Michael Jackson vuelve al número 1 y supera a Bad Bunny en Spotify

¡El rey del pop vuelve a hacer historia! La canción "Billie Jean" superó las seis millones de reproducciones, impulsada por el estreno del biopic "Michael"

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Michael Jackson, Instagram
Michael Jackson / FOTO: Instagram

"Billie Jean" de Michael Jackson ha hecho historia nuevamente al convertirse en la canción más escuchada a nivel mundial en Spotify, con más de seis millones de reproducciones diarias tras el estreno de la película biográfica "Michael". 

Este fenómeno, que ocurre 43 años después de su debut en el álbum "Thriller" (enero de 1983), representa el mayor posicionamiento del tema en la plataforma desde su llegada al mercado digital.

El 15 de mayo, la canción alcanzó el primer lugar del ranking global de Spotify acumulando 6,028 millones de reproducciones en tan solo un día.

Este incremento sucede justo después del lanzamiento en cines de "Michael", la biopic dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, que debutó el 24 de abril de 2026.

La película recaudó casi 97 millones de dólares en su estreno doméstico y superó los 217 millones a nivel internacional, estableciendo un nuevo récord para el género musical de biopics, de acuerdo con estadísticas de taquilla.

Michael Jackson logró colocarse como el artista más escuchado del mundo en Spotify durante el último fin de semana de mayo de 2026, superando incluso a Bad Bunny, quien había dominado el ranking global durante años.

Además, consiguió tener 16 canciones simultáneamente dentro del Global Top 200 de Spotify. Entre ellas destacaron clásicos como Billie Jean, que alcanzó uno de los picos más altos del ranking, además de himnos como Beat It y Thriller, que también se mantuvieron en posiciones fuertes.   

El impulso de la biopic "Michael"

El estreno del film generó un aumento sostenido en el consumo digital de todo el catálogo musical de Michael Jackson. Desde principios de mayo, "Billie Jean" había ingresado al top 10 global de Spotify y, para la semana que finalizó el 7 de mayo, alcanzó el puesto número 3 con 37,6 millones de reproducciones en siete días.

Este resurgimiento no se limitó a un solo tema. "Beat It" escaló hasta la sexta posición del ranking global con más de 29 millones de reproducciones semanales, mientras que "Don’t Stop ‘Til You Get Enough" avanzó 42 lugares y se ubicó en el puesto dieciséis.

Otros clásicos como "Human Nature", "Smooth Criminal", "Thriller", "Dirty Diana" y "Rock With You" también registraron cifras récord en las últimas semanas.

La audiencia mensual de Michael Jackson en Spotify superó por primera vez los 98 millones de oyentes, posicionándolo entre los artistas más escuchados de la plataforma a nivel global, a pesar de que su discografía se publicó mucho antes del auge del streaming.

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