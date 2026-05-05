 El saludo viral entre Bad Bunny y Kris Jenner que sorprendió
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El saludo incómodo entre Bad Bunny y Kris Jenner que se hizo viral

El cantante se encontró con la mamá de su ex y Kim Kardashian durante el Met Gala, y para muchos fue evidente que resultó incómodo el encuentro.

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Bad Bunny Kris Jenner, Instagram
Bad Bunny Kris Jenner / FOTO: Instagram

Un video viral durante la Met Gala 2026 acaparó la atención en redes sociales: Bad Bunny protagonizó un inesperado y tenso saludo con Kris Jenner, madre de su exnovia Kendall Jenner, dentro del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

El encuentro quedó registrado por cámaras y, de inmediato, cientos de usuarios comentaron la incomodidad evidente en el gesto.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en TikTok y otras plataformas, superando en relevancia a cualquier look de la noche.

En el video se observa a Bad Bunny, de espaldas, acercándose a Kris Jenner mientras lucía un look envejecido, fruto de maquillaje y prótesis, como parte de su homenaje al tema de la gala de este año.

La madre del clan Kardashian-Jenner vestía un abrigo largo tipo kimono y, junto a ella, se encontraba Kim Kardashian. Sin embargo, el verdadero centro de atención fue la tensión palpable durante el saludo: las reacciones en redes sociales fueron inmediatas.

Usuarios en TikTok y otros espacios digitales manifestaron apreciaciones como 

  • "Fue incómodo"
  • "Eso fue súper incómodo"
  • "El abrazo más raro que he visto"
  • "Kris parecía asustada"
  • "No parecía muy feliz con eso", fueron los comentarios.

Algunos incluso bromearon señalando que Kris no tenía idea de quién la saludaba o que parecía incómoda por la situación, comentarios que reflejan la percepción colectiva tras la viralización del clip.

Los antecedentes detrás del momento

La relación previa entre Bad Bunny y Kendall Jenner marcó el contexto. Ambos sostuvieron un romance durante parte de 2023, relación que finalmente terminó por diferencias en sus vidas y agendas.

Este antecedente dotó de mayor significado al encuentro entre Bad Bunny y la matriarca Kardashian-Jenner, que se produjo en medio de los decorados florales de la emblemática gala.

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Bad Bunny sorprendió antes y durante el evento al aparecer con un maquillaje que simulaba tener cincuenta años más.

El artista Mike Marino fue el encargado de idear la transformación, alineando el look con el tema de la edición 2026: «Costume Art / The Aging Body».

El portorriqueño bromeó en la alfombra roja al decir que su transformación tomó "53 años" en completarse. Su outfit, conformado por un esmoquin negro de Zara, bastón y joyería Cartier, figuró entre los más elogiados de la noche.

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