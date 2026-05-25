 Karol G Impacta con Su Arriesgado Look en los AMAs
Farándula

¡Divide opiniones! Karol G y su arriesgado look en los AMAs

Karol G arrasó en la alfombra roja de los American Music Awards con un look negro que dejó sin aliento a todo el público.

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Karol G, Karol G
Karol G / FOTO: Karol G

Karol G acaparó la atención en la gala de los American Music Awards 2026, celebrada en Las Vegas. La joven apareció luciendo un arriesgado y sensual look de color negro que resaltaba su anatomía de forma espectacular.

El outfit causó revuelo entre los asistentes y generó miles de comentarios en las redes sociales, posicionando a la cantante como uno de los momentos fashion más comentados de la noche. El look negro de la Bichota fue cuidadosamente seleccionado para causar impacto visual, combinando elementos ajustados que enfatizaban sus curvas y demostraban por qué es considerada una de las artistas más influyentes del momento.

Este atrevido conjunto de vestuario permitió que Karol G proyectara una imagen de confianza y elegancia, confirmando su estatus como ícono de estilo dentro de la industria musical. Más allá del impacto visual, la aparición de Karol G en los AMAs 2026 fue especialmente significativa debido a los importantes reconocimientos que recibió durante la ceremonia.

La cantante fue galardonada con el International Artist Award of Excellence, un premio que reconoce a artistas con un impacto global excepcional en la música y la cultura.  Este prestigioso galardón había sido otorgado previamente a leyendas como Whitney Houston en 2009, posicionando a Karol G entre las figuras más influyentes del mundo musical.

Más del premio que recibirá Karol G

El reconocimiento llegó acompañado de nominaciones en tres categorías distintas, incluyendo Best Latin Album, Best Latin Song por "Latina Foreva" y Best Female Latin Artist, consolidando su dominio en la industria de la música latina.  Los productores ejecutivos de Dick Clark Productions destacaron en un comunicado que "Karol G ha redefinido lo que significa ser una artista global, llevando la música latina a alturas sin precedentes mediante su autenticidad y conexión".

¡El más guapo entre los gringos! Maluma eclipsa a todos con su look en los AMAs

El cantante colombiano Maluma fue una de las figuras más comentadas de la noche en los American Music Awards 2026.

Su participación en los AMAs también incluyó una destacada actuación en el escenario, donde demostró el talento artístico que la ha posicionado como una de las mayores exponentes de la música latina contemporánea.

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