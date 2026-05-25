 Megan Stalter en los AMAs cubriendo su figura con cabello
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Megan Stalter llega a los AMAs cubriendo su figura únicamente con su cabello

La actriz sorprende en la alfombra roja con un look imposible de ignorar, cubierta únicamente por su larga melena en el evento musical del año.

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Megan Stalter , Megan Stalter
Megan Stalter / FOTO: Megan Stalter

Megan Stalter protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche en los American Music Awards. Y es que la joven al llegar a la alfombra roja lo hizo con un atuendo que desafió todas las expectativas.

La joven actriz y comediante decidió aparecer cubierta únicamente por su cabello, una cabellera extra larga que funcionó como su única prenda de vestir, generando reacciones de asombro entre los asistentes y los medios presentes. El peinado fue cuidadosamente elaborado por su acompañante, quien se encargó de posicionar estratégicamente cada mechón para crear el efecto visual que la actriz buscaba.

Esta decisión audaz dejó a muchos espectadores con la boca abierta, posicionando a Stalter como uno de los temas más mencionados en redes sociales durante el evento.  Su presencia en la alfombra roja demostró su disposición a tomar riesgos fashion y desafiar las normas convencionales de la industria del entretenimiento.

Los American Music Awards reunieron a algunas de las figuras más destacadas de la música contemporánea.  Entre los asistentes confirmados se encontraban artistas de renombre internacional, productores musicales reconocidos y celebridades del mundo del cine y la televisión.

Más de la participación de Megan Stalter

La gala contó con presentaciones en vivo de los artistas nominados, quienes ofrecieron espectáculos musicales de alto nivel producción.Durante la ceremonia se entregaron múltiples premios en diferentes categorías, reconociendo los logros artísticos del año.

Las categorías incluyen música pop, hip-hop, R&B, country, rock y géneros urbanos, permitiendo una amplia representación de la diversidad musical actual. Los premios son votados directamente por los fans, lo que los convierte en una celebración democrática de los artistas más queridos.

¡Divide opiniones! Karol G y su arriesgado look en los AMAs

Karol G arrasó en la alfombra roja de los American Music Awards con un look negro que dejó sin aliento a todo el público.

La gala también contó con momentos especiales de homenaje a leyendas musicales y presentaciones colaborativas entre artistas. Se realizaron entregas de premios a los iconos musicales que han dejado un legado significativo en la industria.

Las actuaciones estelares incluyen a algunos de los mayores éxitos del año musical, con coreografías elaboradas y producciones de clase mundial que mantuvieron al público entretenido durante toda la noche.

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