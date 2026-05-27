Prisión de 3 años para asistente de Matthew Perry por ketamina

El asistente personal de Matthew Perry fue condenado a tres años y cinco meses de prisión tras ser encontrado culpable de facilitar el acceso y administrar la sustancia que causó la muerte del reconocido actor de "Friends".
La jueza Sherilyn Peace Garnett dictó la sentencia en un tribunal federal de Los Ángeles, marcando el cierre de un proceso judicial que se extendió por dos años y medio desde el fallecimiento de Matthew Perry el 28 de octubre de 2023.
La sentencia también incluye dos años de libertad condicional y una multa de 10 mil dólares. Kenneth Iwamasa fue señalado como una figura central en los últimos días del actor, actuando no solo como su asistente sino como facilitador de drogas y "médico de facto", llegando a ser la última persona que lo vio con vida antes de encontrarlo sin signos vitales en el jacuzzi de su residencia.
Iwamasa desempeñó un papel clave en la vida y muerte de Matthew Perry. Según la documentación judicial, accedió a comprar ketamina fuera de los canales médicos habituales después de que el actor buscara dosis mayores de las prescritas por su doctor.
El acuerdo de culpabilidad, firmado en agosto de 2024, incluye la admisión de Iwamasa sobre la compra de ketamina a un médico identificado como Salvador Plasencia, quien le enseñó a aplicarla mediante inyecciones.
Además, Iwamasa adquirió la droga a través de Erik Fleming, un conocido de Perry que obtenía el estupefaciente mediante un proveedor de la calle.
Plasencia y Fleming recibieron penas de prisión de dos años y medio y dos años respectivamente, mientras que Jasveen Sangha, conocida como "La Reina de la Ketamina", fue condenada a 15 años por su implicación en la cadena de suministro.
Los últimos días de Matthew Perry
Durante los días finales de Matthew Perry, el asistente llegó a inyectarle ketamina entre seis y ocho veces por día. El 28 de octubre de 2023, le administró una dosis considerable antes de salir de la casa; al volver, encontró el cuerpo sin vida del actor en el jacuzzi.
El informe forense determinó que el compuesto fue la causa primaria del deceso, sumando el ahogamiento como factor secundario.
En un primer momento, Iwamasa ocultó ante las autoridades la administración de ketamina, omitiendo mencionar esta sustancia entre los medicamentos que Perry consumía y negando su participación directa. Solo confesó cuando los investigadores realizaron un registro en la vivienda en enero de 2024.
Matthew Perry fue una de las figuras más emblemáticas de su generación gracias a su interpretación como Chandler Bing en la exitosa serie "Friends", junto a Courteney Cox, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Lisa Kudrow.
La madre de Matthew Perry, Suzanne Morrison, expresó su desencanto en una carta dirigida a la jueza:
"Matthew confiaba en Kenny. Nosotros confiábamos en Kenny. Su trabajo más importante era acompañar y proteger a mi hijo en su lucha contra la adicción. Confiamos en un hombre sin conciencia y mi hijo pagó el precio".