 Jennifer López: ¿Aumento de busto? Foto que sorprende a fans
Farándula

¿Jennifer López se aumentó el busto? La foto que tiene a sus fans de cabeza

La cantante y actriz rompió el internet con un atrevido traje de baño que aumentó los rumores que una cirugía.

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Jennifer López, Facebook
Jennifer López / FOTO: Facebook

Jennifer López generó una oleada de comentarios en redes sociales tras publicar imágenes durante la celebración del Día de los Caídos desde su hogar en California. 

La artista de 56 años mostró su escultural figura en varias postales veraniegas que inmediatamente se volvieron tendencia. Sus hijos y familiares la acompañaron en una jornada íntima que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

En una de las publicaciones más comentadas, JLo aparece luciendo un bikini blanco de dos piezas, sostenido por tirantes en los costados y con copas triangulares.

Jennifer López no solo rompió el internet con el atrevido look, sino que desató conversación sobre un posible aumento de senos.

Foto embed
Jennifer López - Instagram

Las imágenes, que se viralizaron poco después de publicarse, no solo destacaron por la belleza y energía de la cantante. Muchos admiradores notaron un discreto pero significativo cambio. 

  • "JLo se operó, no recordaba que sus atributos fuera así"
  • "Seguro que Jennifer López se metió cuchillo para que no lucieran diferentes a su edad"
  • "Uffff ¿se ve más exuberante o soy yo?"
  • "Wow, se ve espectacular ?❤️"

Además del traje de baño, Jennifer López  eligió también un vestido blanco de escote en V y espalda al descubierto, confeccionado en algodón y decorado con encaje y lentejuelas entretejidas.

"Pasando el día con la gente que amo. Feliz Día de los Caídos a todos". 

Nuevos proyectos y rumores sentimentales

Recientemente, Jennifer López estrenó en Netflix la comedia romántica "Office Romance", en la que no solo actúa como protagonista junto a Bret Goldstein, sino que también funge como productora ejecutiva.

La artista comentó sobre su trabajo con Goldstein, a quien calificó como "el mejor besador en pantalla" de su carrera cinematográfica. Esto alimentó rumores sobre una posible relación fuera de cámaras, ya que fueron vistos compartiendo gestos cariñosos y complicidad durante las grabaciones.

Pese a estos rumores, tanto Jennifer López como Goldstein han evitado comentarios públicos sobre su vida personal. Jennifer aseguró recientemente que se encuentra soltera y feliz después del mediático proceso de divorcio con Ben Affleck, dejando claro que prefiere concentrarse en sus proyectos profesionales y en su círculo cercano de familia y amigos.

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