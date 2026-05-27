Poncho Herrera Entrevista a Anahí en 'Encuentros Sin Fronteras'

La emoción por la próxima Copa del Mundo ya se vive y Poncho Herrera toma el rol de conductor en un proyecto que fusiona el fútbol y el entretenimiento en Disney+.
La serie "Encuentros sin fronteras" contará con entrevistas a futbolistas de renombre como Sebastián El Loco Abreu y figuras destacadas de la industria del entretenimiento, entre ellas Martha Higareda, Guillermo Arriaga y su amiga, Anahí.
La serie, que se estrenará el 8 de junio en la plataforma de Disney+ a través de ESPN, forma parte de una propuesta especial orientada a los aficionados del Mundial.
Durante la presentación, Poncho Herrera relató que la conversación con Anahí giró en torno a recuerdos compartidos, vivencias ligadas al fútbol y anécdotas mundialistas que dejaron huella en ambos.
"Fue algo que disfruté enormemente y lo fuimos descubriendo en la conversación", comentó el conductor.
En el evento de lanzamiento, Poncho Herrera compartió escenario con exfutbolistas de alto perfil como Hugo Sánchez, Ricardo Peláez y Desiree Monsiváis, además del periodista Javier Alarcón.
Todos presentarán contenidos especiales del Mundial por ESPN y estuvieron acompañados por Jorge Castillo, VP de Sports México.
Herrera aprovechó para manifestar su sentimiento tras la reciente derrota de su equipo, los Pumas, ante Cruz Azul. El actor felicitó al campeón y destacó:
"No hay nada que decir más que felicitar al campeón y seguir adelante". También compartió con los asistentes los futbolistas que más admira.
Admiración por leyendas del fútbol
Durante su intervención, Poncho Herrera relató una experiencia en Río de Janeiro cuando conoció a Ronaldinho.
"En ese momento dije Ronaldinho; él estaba jugando para el Flamengo y no pasaron ni 15 minutos cuando entra Ronaldinho. Fui, lo abordé, le pedí una foto y tuve la oportunidad de platicar con él", contó.
Agregó que además de Ronaldinho, Messi es otro de los grandes jugadores que admira por sus logros como la Copa del Mundo, Champions League y títulos en diversas ligas.
Además del programa de entrevistas de Poncho Herrera, se sumarán cápsulas con Andrés Bustamante ‘El Güiri Güiri’ y sus personajes, así como programas especiales con Javier Alarcón y contenidos culinarios enfocados en las sedes mundialistas de México, Estados Unidos y Canadá.
El exfutbolista Hugo Sánchez aprovechó para comentar sobre el Mundial que se avecina, señalando que será una edición diferente y extensa, con 48 selecciones y grandes distancias entre las sedes en comparación con ediciones anteriores. Sánchez hizo un llamado a los mexicanos para asegurar que la hospitalidad y la organización sean ejemplares y que el evento se recuerde por la calidez del público: