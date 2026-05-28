Anne Hathaway: Su drama de casi diez años con la ceguera

La actriz Anne Hathaway dejó impactados a sus seguidores tras revelar que vivió casi ciega de un ojo durante aproximadamente diez años. Cabe destacar que dicha condición la mantuvo en privado mientras protagonizaba algunas de las películas más exitosas de Hollywood.
La confesión salió a la luz durante una entrevista en el podcast Popcast de The New York Times.
En la entrevista, la estrella de El diablo viste a la moda habló sin filtros sobre el problema visual que padeció durante gran parte de sus 30 años. "Estuve medio ciega durante diez años", confesó la actriz de 43 años al explicar que sufrió una catarata prematura en el ojo izquierdo, una afección poco común a su edad y que terminó afectando gravemente su visión.
Según detalló Hathaway, la enfermedad avanzó al punto de quedar legalmente ciega de ese ojo. Sin embargo, durante años logró continuar con su carrera profesional sin que el público notara lo que estaba enfrentando en silencio. La actriz explicó que no dimensionó la gravedad del problema hasta después de someterse a una cirugía correctiva, procedimiento que finalmente le devolvió la capacidad de ver con normalidad.
"No me di cuenta de lo mal que estaba hasta que pude volver a ver el espectro completo de colores", relató la ganadora del Oscar, quien describió la experiencia como un verdadero milagro. Además del impacto físico, Hathaway confesó que la pérdida de visión también afectó su bienestar emocional y su sistema nervioso, generándole agotamiento constante sin que ella entendiera completamente el origen de esa sensación.
Más de Anne Hathaway
La revelación sorprendió aún más porque coincide con una de las etapas más activas de su carrera, período en el que participó en producciones como Los Miserables, Interstellar y otras cintas de alto perfil mientras lidiaba con la enfermedad lejos del ojo público.
Anne Hathaway es una de las figuras más reconocidas de Hollywood. Nacida en Nueva York, alcanzó fama internacional con películas como The Princess Diaries, El diablo viste a la moda y Les Miserables, filme por el que obtuvo el premio Oscar como Mejor Actriz de Reparto.