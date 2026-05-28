 Creando lazos en 'Criaturas Luminosas': Más que familia
Farándula

En Criaturas luminosas la familia no se hereda; se arranca de la soledad

El cine comercial abusa del concepto de la familia perfecta hasta convertirlo en una falacia nauseabunda y el cine independiente abusa de lo contrario, que no se hagan.

  • 13:13, May 28 2026
Compartir:
Criaturas luminosas, Cortesía
Criaturas luminosas / FOTO: Cortesía
Gabriel Arana Fuentes
Columna de cine
Gabriel Arana Fuentes Destacada

Periodista cultural todoterreno amante del cine. Ganó el Premio Nacional de Periodismo Cultural en 2017. De la prensa escrita a la digital, ha sido editor, docente y consultor. Además, actor ocasional.

Leer bio completa

Nos venden estructuras inmaculadas donde los conflictos se resuelven con abrazos estériles antes de los créditos, perpetuando un ideal inalcanzable con una sonrisa eterna corriendo al horizonte. En Criaturas luminosas (Remarkably Bright Creatures), dirigida por Olivia Newman y basada en la novela de Shelby Van Pelt, no.

Esta escupe sobre ese molde de plástico. Entiende que no existen linajes sin fracturas y que las heridas exigen su cuota de frustraciones antes de permitirnos caminar junto a otro ser humano sin la espesa barrera de la desconfianza. La cinta, recién aterrizada en el catálogo de Netflix, camufla bajo el disfraz engañoso de una fábula dominguera una radiografía punzante sobre el duelo. Demuestra con pulso firme que la redención real germina únicamente en la cruda imperfección. Y es una fábula moderna, porque acá el narrador es un pulpo en cautiverio, le habla al espectador y lo hipnotiza. Conmigo lo hizo esa mañana de domingo.

La disección del cautiverio voluntario

Tova (Sally Field) y Cameron (Lewis Pullman) no son héroes de su propia narrativa, sino náufragos en un pueblo portuario y nublado pero acogedor. Ella arrastra la viudez y la muerte del hijo único, hace más de 30 años, como una condena silenciosa; él apenas ha tragado el fango de la orfandad y el abandono y ahora quiere conocer su origen. No buscan salvarse mutuamente guiados por una moralidad barata, solo apoyarse. El dolor y el luto no desaparecen mágicamente, simplemente ambos aprenden a coexistir con el vacío, unidos por casualidad, en el acuario para el que trabajan como personal de limpieza. La película acierta al exponer esta brújula involuntaria entre generaciones, negándose a dictar cátedra sobre procesos de sanación. El crecimiento emocional de la dupla es brutalmente intermitente. Abundan los retrocesos y las recaídas constantes en una inmadurez desesperantemente humana. Te juro, has estado ahí y por eso te atrapa la cinta.

The Boys cierra ciclo y demuestra que los imperios sobreviven a dictadores

Terminó una aventura que comenzó hace 7 años. Sí, la serie la comenzamos a ver antes de la pandemia... vaya si ha pasado el tiempo.

El pulpo Marcellus, uno de los prisioneros del acuario, funciona como el bisturí inclemente que disecciona esa frustración existencial, erigiendo su voz como una sentencia filosófica. Encerrado tras un cristal, el cefalópodo observa a estos bípedos, estos primates que gozan del lujo absoluto de la libertad y deciden desperdiciarla en lamentos estériles. Es un guiño retorcido a Saint-Exupéry: si lo esencial es invisible a los ojos, lo que Marcellus percibe es la ceguera voluntaria de una especie que prefiere ahogarse en vasos de agua antes que asumir sus decisiones y nadar en el océano.

El abismo de las coincidencias tolerables

Toda obra cinematográfica tiene fisuras. La relación entre Tova y Cameron abusa de las casualidades cósmicas, bordeando la frontera de un realismo mágico forzado por la trama. Sin embargo, el milagro narrativo ocurre porque la ejecución resulta implacable. El ritmo de montaje, que comprime semanas en menos de dos horas, mantiene intacta la credibilidad al no perdonar los errores de los protagonistas. Cuando las fracturas estallan, los personajes meditan, retroceden y piden disculpas. La cinta rechaza la impunidad emocional de pretender que nada pasó. Lo que se rompió deja una cicatriz visible, estableciendo una dinámica sólida y alejándose del melodrama cursi.

El veredicto del acuario

Este enfoque directo choca de frente con la etiqueta inofensiva de "cine familiar". Se trata de un producto excepcionalmente bien ejecutado que incomoda lo justo, diseñado para perturbar levemente a la masa consumidora un domingo por la tarde. Es accesible y cómoda, sí, pero sumamente educativa en su subversión silenciosa de las jerarquías tradicionales y los falsos finales felices. La familia no es sólo papá, mamá, hermano y hermana. La familia también es un grupo de personas que deciden cuidarse entre sí.

Criaturas luminosas utiliza la ternura aparente como un caballo de Troya para infiltrar una crítica devastadora sobre nuestra incapacidad para comunicarnos. Celebramos con sonrisas complacientes que un pulpo hable porque resulta mucho más fácil asimilar las lecciones de un animal cautivo que mirarnos al espejo y aceptar la cobardía emocional. La próxima vez que la pantalla exija empatía hacia un animal generado por computadora, valdría la pena cuestionar por qué necesitamos que una bestia marina nos grite que estamos escupiendo sobre nuestra propia libertad. Es la maravilla de esta cinta, una fábula inesperada y sumamente agradable. Cierro diciendo, es para verla con los más grandes de la casa.

@gabrielaranafuentes

En Portada

Gobierno de Guatemala: No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjerast
Nacionales

Gobierno de Guatemala: "No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras"

11:39 AM, Mayo 28
Arévalo explica solicitud de cooperación a EE. UU. para combate del narcotráficot
Nacionales

Arévalo explica solicitud de cooperación a EE. UU. para combate del narcotráfico

11:01 AM, Mayo 28
Disparan contra vehículo en zona 11; conductora resulta ilesat
Nacionales

Disparan contra vehículo en zona 11; conductora resulta ilesa

10:01 AM, Mayo 28
Localizan posibles restos humanos en terreno baldío de la zona 12t
Nacionales

Localizan posibles restos humanos en terreno baldío de la zona 12

09:24 AM, Mayo 28
¿Seguirán los patrullajes luego del fin del Estado de Prevención?t
Nacionales

¿Seguirán los patrullajes luego del fin del Estado de Prevención?

08:42 AM, Mayo 28

Temas

DestacadasGuatemalaMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoReal MadridCopa del MundoLiga Nacionalredes socialesFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar