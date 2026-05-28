Álbum Mundial 2026: Canciones de Shakira y Belinda

La Copa Mundial de la FIFA 2026 apunta a convertirse en uno de los eventos deportivos y musicales más grandes de la historia. A pocos días del inicio del torneo, la FIFA ya comenzó a revelar las canciones oficiales que formarán parte del álbum musical del campeonato, una propuesta inédita que reúne artistas internacionales de distintos géneros y países.
A diferencia de otras ediciones donde existía un único himno principal, esta vez la organización apostó por un álbum colaborativo compuesto por varios sencillos que acompañarán diferentes momentos del torneo.
La estrategia busca representar la diversidad cultural de los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.
Shakira lidera el proyecto musical del Mundial
La canción principal confirmada hasta el momento es "Dai Dai", interpretada por Shakira y Burna Boy.
El tema mezcla ritmos latinos, afrobeat y pop internacional con una propuesta enfocada en la celebración y la unión entre culturas.
El videoclip rápidamente se volvió viral en redes sociales gracias a sus referencias futbolísticas y a la aparición de figuras internacionales como Lionel Messi y Santiago Giménez.
Además, "Dai Dai" marcó el regreso oficial de Shakira al universo mundialista tras éxitos históricos como "Waka Waka" en Sudáfrica 2010 y "La La La" en Brasil 2014.
Las siete canciones oficiales confirmadas
Hasta el momento, la FIFA confirmó siete sencillos que forman parte del álbum oficial del Mundial 2026.
Dai Dai - Shakira y Burna Boy
La canción principal del torneo. Combina sonidos latinos y africanos con un mensaje de celebración global.
Goals - LISA, Anitta y Rema
La producción une K-pop, pop latino y afrobeats en uno de los temas más internacionales del proyecto musical. La FIFA confirmó que será interpretada durante la ceremonia inaugural en Los Ángeles.
Por Ella - Belinda y Los Ángeles Azules
México tendrá representación con una mezcla de cumbia y pop latino producida por Tainy. La canción incorpora sonidos tradicionales mexicanos dentro del álbum mundialista.
Lighter - Jelly Roll y Carín León
Fue el primer sencillo oficial del Mundial 2026 y mezcla country, rock y regional mexicano para representar la unión cultural entre México y Estados Unidos.
Echo - Daddy Yankee y Shenseea
La colaboración fusiona reggaetón y dancehall en una propuesta con producción internacional encabezada también por Tainy.
Illuminate - Jessie Reyez y Elyanna
Este sencillo combina R&B alternativo, pop e influencias del Medio Oriente en una canción enfocada en la identidad y la conexión cultural.
Game Time - Tyla y Future
La producción más reciente mezcla el rap característico de Future con el sonido pop sudafricano y electrónico de Tyla.
Una nueva estrategia musical de la FIFA
La FIFA explicó que el objetivo es que el Mundial tenga distintos lanzamientos musicales durante todas las fases del torneo, desde la ceremonia inaugural hasta la final.
Aunque la idea ya había sido probada parcialmente en Qatar 2022, para el Mundial 2026 la apuesta es mucho más grande y ambiciosa.
La organización busca que cada canción represente distintos estilos musicales, culturas y públicos alrededor del mundo.
Además, varios de los artistas confirmados participarán en presentaciones en vivo durante eventos oficiales relacionados con la Copa del Mundo.
¿Habrá más canciones?
Sí. La FIFA confirmó que el álbum oficial continuará creciendo durante las próximas semanas y meses.
Todavía se esperan nuevos sencillos y colaboraciones sorpresa antes del inicio del torneo el próximo 11 de junio.
Fanáticos del fútbol y la música especulan que más artistas latinos, estadounidenses y europeos podrían integrarse al proyecto musical, especialmente para los shows de inauguración, clausura y el espectáculo de medio tiempo de la final.
Por ahora, el álbum del Mundial 2026 ya se perfila como uno de los proyectos musicales más ambiciosos vinculados a una Copa del Mundo.