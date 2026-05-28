 Khloé Kardashian enfrenta críticas por vasectomía de Tristan
Farándula

Duras críticas a Khloé Kardashian por obligar a Tristan Thompson a realizarse la vasectomía

Durante un episodio de su podcast, la empresaria habló del ultimátum que le puso para salvar la relación con el objetivo de evitar que él embarazara a alguien más.

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Khloé Kardashian Tristan Thompson, Facebook
Khloé Kardashian Tristan Thompson / FOTO: Facebook

Khloé Kardashian, de 41 años, invitó a su ex, la estrella de la NBA, de 35 años, a su podcast Khloé in Wonder Land el jueves 28 de mayo, donde la expareja reveló que Thompson se sometió a una cirugía estética a petición de Kardashian. 

  • "¿Quieres tener más hijos en el futuro?", le preguntó la cofundadora de Good American a Thompson. 
  • "Creo que di mi consentimiento para dos embriones", dijo Thompson. "Así que, si tengo más hijos, serán tuyos. Ya tengo suficientes madres de mis hijos. No quiero más".

Además de tener una hija, True, de 8 años, y un hijo, Tatum, de 2, con Kardashian, Thompson también es padre de un hijo, Prince, de 9 años, con su ex Jordan Craig, y de un hijo, Theo, de 4 años, con Maralee Nichols. 

"¿Y quién te ayudó a tomar esa decisión? Fui yo", dijo Kardashian sobre la vasectomía de Thompson.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson hablaron sobre el ultimátum que ella le dio una vez para que se hiciera una vasectomía con el fin de salvar su relación.

Además, revelaron que la única manera en que Tristan puede tener más hijos ahora es a través de los embriones de Khloé Kardashian  que ella posee.

"Creo que firmé para dos embriones. Entonces, quiero decir, si tengo más hijos, vendrían de ti. Ya tengo suficientes mamás de bebés. No quiero más."

El proceso que cambió su vida

Tristan Thompson compartió detalles sobre el procedimiento, asegurando que todo se desarrolló de manera positiva y sin complicaciones. 

La recomendación de Khloé Kardashian le brindó la confianza necesaria para enfrentar el proceso, según comentó. También expresó que valora profundamente el rol de la empresaria como madre, lo que le permitió comprender la relevancia de ser responsable en sus decisiones personales.

El deportista destacó, además, que haber sido padre de varios hijos con diferentes parejas le llevó a replantear su futuro y priorizar la estabilidad emocional y económica de su familia. Según sus palabras, el ejemplo de Khloé lo motivó a tomar medidas concretas para evitar situaciones inesperadas en el futuro.

Tristan Thompson también habló sobre la responsabilidad de criar a sus hijos en un ambiente de respeto y estabilidad. Recalcó que quiere ser recordado como un padre presente y que la vasectomía representa su compromiso con un futuro más ordenado y consciente.

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Khloé Kardashian y Tristan Thompson - Instagram

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