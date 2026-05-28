Fallece Colaborador Querido de 'María de Todos los Ángeles'

La actriz y comediante Mara Escalante confirmó este 28 de mayo el fallecimiento de Rafael Campos, colaborador cercano y figura importante dentro de distintos proyectos de comedia mexicana, incluyendo la exitosa serie María de todos los Ángeles.
La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales por la propia intérprete de "Doña Lucha", quien publicó un emotivo mensaje dedicado a su amigo y compañero de trabajo, dejando ver el profundo dolor que le provocó la pérdida.
El anuncio generó múltiples reacciones entre fanáticos de la serie y figuras del entretenimiento mexicano, quienes recordaron el trabajo creativo y musical de Campos dentro de la televisión y la comedia.
El emotivo mensaje de Mara Escalante
En Instagram, Mara Escalante compartió una fotografía de Rafael Campos acompañada de un extenso mensaje lleno de nostalgia, cariño y agradecimiento.
"No sé cómo encauzar este inmenso dolor, Rafita, pero trataré de convertirlo en agradecimiento", escribió la actriz al inicio de la publicación.
La comediante recordó la participación de Campos en diversos proyectos humorísticos y destacó su talento como escritor, creativo y compositor.
"Gracias por todo lo que con tu escritura aportaste a la comedia en México: María de todos los Ángeles, Muero por Marilú, Hazme reír, cápsulas de humor para Sudáfrica, China, Tokyo", expresó.
Además, Escalante habló sobre la estrecha amistad que mantenían fuera del trabajo y lo describió como un consejero, cómplice y uno de sus mejores amigos.
"Gracias por tus pláticas enriquecedoras, por ser maestro de mis hijos y mi buen consejero, mi cómplice, el amigo de reír a carcajadas, mi mejor amigo", escribió la actriz.
También recordó la faceta musical de Rafael Campos y agradeció las canciones y enseñanzas que dejó a quienes lo conocieron.
¿Quién era Rafael Campos?
De acuerdo con información compartida por la Secretaría de Cultura de Veracruz, Rafael Campos era un reconocido cantautor y creativo relacionado con distintos proyectos televisivos y humorísticos en México.
Aunque muchas personas lo identificaban principalmente por su trabajo detrás de cámaras en "María de todos los Ángeles", Campos también colaboró en otros programas de entretenimiento y comedia.
Su trabajo incluía escritura de letras, desarrollo creativo y participación en cápsulas humorísticas que incluso llegaron a producirse para eventos internacionales y contenidos especiales.
La noticia de su fallecimiento causó fuerte impacto especialmente entre quienes trabajaron junto a él en la industria de la televisión mexicana.
¿De qué trataba "María de todos los Ángeles"?
"María de todos los Ángeles" fue una de las comedias mexicanas más populares de finales de los años 2000 y principios de la década de 2010.
La serie, producida por Televisa y transmitida entre 2009 y 2014, seguía las aventuras de María de Todos los Ángeles, personaje interpretado por Mara Escalante, una joven ingenua que constantemente enfrentab
a situaciones absurdas y cómicas.
Uno de los personajes más famosos del programa fue "Doña Lucha", también interpretada por Escalante, una madre mexicana exagerada y sobreprotectora que se convirtió en fenómeno viral y cultural en México.
La producción también catapultó aún más la popularidad de Ariel Miramontes con su personaje de "Albertano", considerado uno de los más queridos de la televisión humorística mexicana.
El elenco además contó con actores como Beng Zeng y Alma Cero, quienes ayudaron a consolidar el éxito de la serie.
Un legado en la comedia mexicana
Fanáticos de "María de todos los Ángeles" y seguidores de Mara Escalante reaccionaron rápidamente tras conocer la noticia del fallecimiento de Rafael Campos.
Muchos usuarios destacaron el legado creativo que dejó en la comedia mexicana y recordaron algunas de las escenas, canciones y momentos humorísticos relacionados con los proyectos en los que trabajó.
En su despedida, Mara Escalante también hizo referencia especial a Xalapa, ciudad que, según sus palabras, "no volverá a ser la misma" tras la partida de su amigo.
"Cada vez que los que te conocimos pongamos en práctica la generosidad, tu mejor legado, estaremos honrando tu memoria", escribió la actriz.
Hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente las causas del fallecimiento de Rafael Campos, aunque las muestras de cariño y mensajes de despedida continúan multiplicándose en redes sociales.