 Kim Flores: Pantalón Abajo y Halagos que Sorprendieron
Farándula

El destape de Kim Flores con el pantalón abajo que desató una ola de halagos

La modelo guatemalteca sorprendió con atrevida sesión fotográfica elevando la temperatura en sus redes sociales.

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Kim Flores, Kim Flores
Kim Flores / FOTO: Kim Flores
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La creadora de contenido y figura de redes sociales Kim Flores volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir una llamativa sesión fotográfica en su cuenta de Instagram, donde dejó ver su lado más seguro y glamuroso.

En las imágenes, Kim Flores aparece posando en un ambiente minimalista, luciendo un conjunto de tonos claros que rápidamente generó reacciones entre sus fanáticos.

La publicación destacó por su estilo sofisticado, una producción cuidada y una actitud que reflejó confianza frente a la cámara.

" Aprendí que la paz también puede verse sexy...Que una mujer segura de sí misma incomoda más que una mujer rota. Hoy me elijo, me admiro y me abrazo más que nunca. Porque después de tantas versiones de mí... esta mujer fuerte, libre y auténtica es mi favorita. ?❤️", escribió.

Como suele ocurrir con las publicaciones de la influencer, la sesión no pasó desapercibida. En pocas horas, la publicación acumuló miles de interacciones y comentarios de seguidores que elogiaron su belleza, estilo y seguridad.

Mensajes como "Hermosa", "Espectacular" y "Cada día más bella" inundaron la sección de comentarios, donde sus admiradores destacaron la calidad de las fotografías y la elegancia de la sesión.

A lo largo de los años, Kim Flores se ha consolidado como una de las personalidades más seguidas en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con su vida personal, proyectos profesionales, moda y estilo de vida.

Sus publicaciones suelen generar conversación entre sus seguidores, quienes permanecen atentos a cada una de sus actualizaciones y colaboraciones.

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Kim Flores - Instagram

Felicidad total

Kim Flores llegó al altar con Edwin Luna el 27 de julio del 2019 en la catedral de Monterrey. La modelo guatemalteca conoció al vocalista de la banda La Trakalosa en el 2017 cuando él fue a Guatemala a una gira de conciertos.

Ella luego lo llevó a conocer su país, visitando juntos la ciudad de Antigua y otros lugares mágicos de Guatemala.

Ella fue la modelo del video musical "Fíjate que sí" del cantante en el 2018. Tras iniciar un apasionado romance, Luna le pidió matrimonio en septiembre del 2018, ante las cámaras del reality show La Academia.

La pareja se comprometió dos meses después del nacimiento de su hija Gianna. "¿Te quieres casar conmigo?", le preguntó, anillo en mano y arrodillado ante ella. Kim Flores respondió entre lágrimas: "Ser tu esposa es lo que más deseo". Flores también fue modelo del video musical "A lo mejor soy yo" de su esposo en el 2021.

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